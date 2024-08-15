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В США запретили публикацию проплаченных и вымышленных отзывов на сайтах магазинов и производителей

Федеральная торговая комиссия (FTC) в рамках борьбы с поддельными обзорами и фейковыми отзывами потребителей и знаменитостей на веб-сайтах и маркетплейсах утвердила новые правила, одобренные в ходе заседания абсолютным большинством голосов, пишет Engadget. Правила вступят в силу через 60 дней.

Источник изображения: FTC

Источник изображения: FTC

Новыми правилами FTC вводится запрет на покупку и продажу поддельных отзывов потребителей, включая использование маркетплейсами созданных с помощью ИИ отзывов потребителей и знаменитостей о продуктах или услугах. Ими также запрещается «предоставление компенсации или других стимулов, обусловленных написанием отзывов потребителей, выражающих определённое мнение, как положительное, так и отрицательное». Дополнительно вводится запрет «компаниям искажать информацию о том, что контролируемый ими веб-сайт или организация предоставляет независимые обзоры или мнения» о продуктах или услугах. Нарушение новых правил влечёт за собой наказание в виде штрафа до $50 тыс.

FTC официально объявила о планах добиваться новых правил, препятствующих таким действиям, в октябре прошлого года. Комиссия уже много лет ведёт борьбу с поддельными отзывами и обзорами. В 2019 году FTC наложила на продавца Cure Encapsulations, торгующего на площадке Amazon, штраф в размере $12,8 млн за оплату поддельных отзывов о своих продуктах для похудения на веб-сайте amazonvierifiedreviews.com.

FTC также расследовала дело о публикации производителем пищевых добавок The Bountiful Company обзоров и рейтингов его продукции на Amazon, что закончилось штрафом в размере $600 тыс., и о создании сотрудниками производителя средств по уходу за кожей Sunday Riley поддельных онлайн-обзоров по его указанию.

Борьбой с поддельными обзорами и откликами занимается не только правительство. Например, сайт рекомендаций по услугам Yelp создал базу данных с указанием компаний, получивших предупреждения за публикацию или покупку поддельных обзоров.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: ftc, отзывы, правила, торговля
ftc, отзывы, правила, торговля
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