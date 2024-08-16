TSMC приобрела предприятие у Innolux, чтобы использовать его для упаковки чипов

Попытки Intel и её японских партнёров приспособить для задач упаковки чипов пустующие помещения бывших предприятий Sharp по выпуску ЖК-панелей доказывают, что подобная трансформация оправдана как технически, так и экономически. В этом контексте не удивляет информация о покупке компанией TSMC предприятия Innolux по выпуску ЖК-панелей на юге Тайваня, которое также будет перепрофилировано.

Об этом сообщило издание Liberty Times, указав, что бывшее предприятие Innolux в южной части острова обошлось TSMC в $530 млн. Сообщается, что на него также претендовала и Micron Technology, но TSMC предложила лучшую цену. Общая площадь производственных помещений этого предприятия превышает 96 000 квадратных метров. TSMC лишь отмечает, что будет использовать эти помещения для операционной деятельности и производства.

Известны случаи покупки TSMC простаивающих предприятий других компаний для использования их под склады. Так, например, произошло с предприятием E-Ton Solar Tech на юге Тайваня, которое было соответствующим образом перепрофилировано TSMC. В этом районе у компании уже есть собственное предприятие по тестированию и упаковке чипов, но оно удалено от приобретённого у Innolux, поэтому оптимизировать логистику по этому признаку не получится. В некоторых случаях TSMC приходится сносить купленные корпуса и строить на их месте новые, если планировка помещений не соответствует решаемым компанией задачам.