Apple запретила российским разработчикам рекламировать свои приложения в App Store

Apple 15 августа 2024 года лишила разработчиков из России и Беларуси возможности рекламировать приложения в App Store — у них прекратил работать сервис Apple Search Ads (ASA), обратил внимание автор Telegram-канала iOS Dev Виктор Грушевский.

Технологический гигант электронным письмом официально уведомил владельцев российских и белорусских аккаунтов, что для них блокируются все рекламные инструменты и кампании. Компания сослалась на 13-й пункт Условий обслуживания ASA, в котором оговариваются условия прекращения действия документа — фактической причиной, однако, является факт регистрации аккаунта разработчика в России или Беларуси.

Пока отсутствует ясность, как компания будет осуществлять выплаты от продажи приложений разработчикам, зарегистрированным в двух странах. Непонятно также, как скажется прекращение работы ASA на продвижении российских и белорусских приложений.

Платформа Apple Search Ads создана для продвижения приложений в App Store. Реклама показывается в поисковом разделе и над результатами выдачи поиска по магазину. Средняя конверсия от клика к установке приложения составляет 50 %, утверждает Apple, при этом 70 % пользователей скачивают приложения, выходя на них через поиск.