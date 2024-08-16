Израильское подразделение Arm взялось за создание игрового GPU

Недавно стало известно, что материнская корпорация SoftBank вынашивает идею создания собственного чипа для ускорения систем искусственного интеллекта, поэтому свежая публикация на страницах Globes ничуть не удивляет своим содержанием. Источник сообщает, что группа специалистов Arm в Израиле занята разработкой GPU для сегмента видеоигр.

В местном исследовательском центре Arm, как поясняет Globes, над созданием игрового графического процессора трудятся около сотни специалистов по программному и аппаратному обеспечению. Тем не менее, изначальная ориентация продукта на сегмент игрового железа не означает, что в дальнейшем эти разработки не могут быть применены в сфере ускорения вычислений для систем искусственного интеллекта.

Израильские специалисты Arm уже имеют опыт оптимизации дизайна графических ядер для сторонних заказчиков, поэтому его можно было бы применить при создании собственного GPU. У инженеров Arm в Израиле также есть опыт создания ускорителей вычислений для NeuReality, поэтому он может быть применён для аналогичных собственных разработок. Ускорители Arm могут составить конкуренцию решениям Nvidia и продаваться в существенных количествах крупным провайдерам облачных услуг, которые заинтересованы в снижении зависимости от доминирующего поставщика, который способен навязывать им любые цены.