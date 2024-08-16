Флагманский робот-пылесос «7-в-1» Dreame X40 Ultra Complete представлен в России

Бренд бытовой техники Dreame представил в России флагманский робот-пылесос «7-в-1» X40 Ultra Complete для сухой и влажной уборки, совмещающий в себе новейшие технологии и расширенные возможности уборки в автономном режиме без вмешательства пользователя. На презентации также был объявлен первый амбассадор бренда — певица и телеведущая Юлианна Караулова.

Dreame X40 Ultra Complete оснащён системой Vomax Suction System, обеспечивающей силу всасывания 12 000 Па, позволяя справиться с любыми типами загрязнений от мельчайшей пыли до волос и более крупного мусора. Оптимизированная конструкция воздуховода предотвращает возможное засорение труб или фильтров пылесоса во время уборки.

Технология SideReach с использованием выдвижных боковых щёток позволяет убирать пыль даже в самых труднодоступных местах, очищая углы между стенами и собирая загрязнения под изогнутыми элементами мебели. Возможность выдвижения круглых швабр пылесоса — MopExtend RoboSwing — помогает очищать поверхности под мебелью, вдоль плинтусов и вокруг ножек мебели. Также швабры, основную щетку и боковую щётку можно поднимать отдельно для различных сценариев уборки. В частности, швабры поднимаются на более чем 10 мм, предотвращая вторичное загрязнение сухой и влажной грязью, особенно при очистке ковров.

Используя технологию обнаружения грязи OmniDirt и интеллектуальную RGB-камеру, робот-пылесос распознаёт различные пятна на полу и тщательно их удаляет. Специальный датчик измеряет степень загрязнения воды для дополнительной промывки швабр, позволяя тем самым эффективно удалять пятна и обеспечивать чистоту в доме.

Базовая станция обеспечивает в полностью автоматизированном режиме очистку швабр горячей водой с последующей сушкой тёплым воздухом, самостоятельно опустошает мусоросборник, в автоматическом режиме заправляется водой для влажной уборки и чистящим средством (предоставляется комплект для подключения воды для автоматической заправки и слива).

Кроме того, станция обеспечивает автоматическую очистку швабр горячей водой с температурой до 70 °C (можно настроить 4 температурных режима) и поддона для их мытья, используя двойной скребок. Это позволяет убрать остатки грязи, предотвратить возникновение неприятных запахов и обойтись без вмешательства человека для очистки вручную. Станция самостоятельно промывает и сушит вращающиеся швабры тёплым воздухом в течение 2 часов, чтобы предотвратить образование плесени и неприятного запаха, а после очищает поддон для их мытья.

Также Dreame X40 Ultra Complete оснащён улучшенной системой 3D сканирования помещения, что позволяет создать карту помещения, подобрать эффективные маршруты уборки и избегать столкновения с различным предметами на полу (распознаётся до 120 типов предметов, включая обувь, кабели и т.д.).

Используя карту, можно разделить зоны уборки и планировать маршруты с учётом запретных зон. В роботе-пылесосе также предусмотрены различные способы стратегии очистки ковров с различной длиной ворса, обеспечивая их опрятный внешний вид.

Dreame X40 Ultra Complete имеет систему управления Clean Genius, которая самостоятельно определяет тип комнаты, покрытия и предлагает наиболее оптимальную стратегию уборки. Clean Genius идеально подойдёт владельцам домашних питомцев, так как пылесос автоматически определяет наличие животного в комнате и проводит уборку с учётом безопасности и комфорта вашего любимца. Через приложение Dreamehome можно взаимодействовать домашними животными с помощью функции передачи голоса и контролировать их через встроенную в пылесос камеру.

Цена робота-пылесоса Dreame X40 Ultra Complete для ранних покупателей составит 129 990 руб.