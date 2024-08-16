Сегодня 16 августа 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Представлен бенчмарк Geekbench AI для те...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Представлен бенчмарк Geekbench AI для тестирования производительности в ИИ-нагрузках

Нейропроцессоры (NPU), предназначенные для ускорения алгоритмов искусственного интеллекта, первоначально устанавливались на мобильные платформы и предназначенные для ПК процессоры Apple, но теперь они становятся обычным явлением в чипах Intel и AMD. А значит, есть потребность в оценке их производительности — эту задачу призван решить тест Geekbench AI.

Источник изображения: geekbench.com

Источник изображения: geekbench.com

Основное приложение Geekbench от Primate Labs предназначено для тестирования производительности центральных и графических процессоров, но в последние годы разработчик также экспериментировал с альтернативным Geekbench ML. С запуском инициативы Microsoft Copilot+ и началом гонки за звание самых производительных нейропроцессоров между Intel, AMD, Qualcomm и Apple компания Primate Labs выпустила версию 1.0 нового теста и переименовала его в Geekbench AI.

«Geekbench AI представляет собственный набор тестов рабочих нагрузок, выполняемых с числами одинарной, половинной точности и квантованными данными, охватывая различные типы, которые используются разработчиками в аспекте как точности, так и назначения в системах ИИ», — пояснили в Primate Labs. Geekbench AI поддерживает несколько фреймворков для работы с ИИ: OpenVINO под Windows и Linux, ONNX под Windows, QNN для процессоров Qualcomm Snapdragon на ПК, Apple CoreML под macOS и iOS, а также ряд фреймворков под Android, предлагаемых разными производителями чипов. На ПК под Windows тест поддерживает нейпропроцессоры от Intel и Qualcomm — работа с AMD появится позже.

Geekbench AI доступен на Windows, macOS, Linux, iOS/iPadOS и Android. Базовая версия распространяется бесплатно, но есть также лицензия Pro за $99 — она включает инструменты для командной строки, возможность запускать тест без загрузки результатов в базу Geekbench и некоторые другие возможности. Разработчики намереваются по мере необходимости обновлять бенчмарк, добавляя поддержку нового оборудования, фреймворков и рабочих нагрузок.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Arm-процессоры AWS Graviton4 успешно конкурируют с актуальными Intel Xeon, а иногда обгоняют даже AMD EPYC
AMD отказывается от публичного тестирования ускорителей Instinct MI300X в бенчмарках MLPerf
Intel поймала AMD на подтасовке результатов в ИИ-тестах EPYC против Xeon
Meta✴ выпустила ИИ-генератор 3D-моделей по текстовому описанию
FromSoftware: виновником проблем с производительностью в ПК-версии Elden Ring: Shadow of the Erdtree может быть стороннее ПО для мышки
В России выросла популярность отечественных облачных хранилищ, хотя молодёжь предпочитает иностранные
Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, Тестирование и настройка ПК, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: geekbench, бенчмарк, ии
geekbench, бенчмарк, ии
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Гид по выбору игрового монитора в 2024 году: всё дело в скорости! 37
Обзор видеокарты Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC: матч-реванш 13
Обзор игрового QD-OLED WQHD-монитора Samsung Odyssey OLED G6 G60SD: движение в верном направлении? 7
Обзор смартфона Motorola Razr 50 Ultra: когда сдал все хвосты 6

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В смартфонах Google Pixel обнаружено скрытое системное приложение с бэкдором
Rutube предложил владельцам каналов на YouTube автоматически перенести видео на свою платформу
В Египте построят первый в мире водородный небоскрёб — он обойдётся без подключения к электросети
В Кургане российским мобильным лазером разрезали козловой кран — с расстояния 100 м
Microsoft сняла ограничение на максимальный размер раздела FAT32 в Windows 11
Вышел первый трейлер изометрической ролевой игры Rue Valley — это смесь Disco Elysium и «Дня сурка» 28 мин.
Word, Excel и PowerPoint из Microsoft 365 стали сбоить при вводе текста — исправления пока нет 2 ч.
Критики вынесли вердикт Black Myth: Wukong — мартышкин труд или новый король жанра? 2 ч.
«Забудьте о ремейке Silent Hill 2»: атмосферный хоррор в духе классики начала 2000-х Hollowbody получил трейлер с датой релиза 3 ч.
Представлен бенчмарк Geekbench AI для тестирования производительности в ИИ-нагрузках 3 ч.
Заряженный джазом ретрошутер в стиле старых мультфильмов Disney сменил название — геймплейный трейлер Mouse: P.I. For Hire 4 ч.
Google открыла всем американским пользователям доступ к генератору изображений Imagen 3 4 ч.
Сканер безопасности веб-приложений PT BlackBox получил крупное обновление 4 ч.
Суд Дубая признал законной выплату зарплаты в криптовалюте 4 ч.
Epic Games Store запущен на мобильных устройствах, а Fortnite вернулась на iOS и Android 5 ч.
Antec начала продажи портативной консоли Core HS на Ryzen 7 7840U с 6-дюймовым экраном-слайдером 32 мин.
AT&T и Verizon обвинили спутниковую связь Starlink в создании помех наземным мобильным сетям 3 ч.
ФАС уговорила DNS зафиксировать цены, но не все и лишь до конца сентября 3 ч.
Antec выпустила компактный БП SF850X мощностью 850 Вт 4 ч.
В США заработает спутниковая сотовая связь не от Starlink — свои спутники запустит AST SpaceMobile 4 ч.
Закупочная ёмкость SSD для ИИ-нагрузок превысит 45 Эбайт в 2024 году 5 ч.
HighPoint представила RAID-контроллер на 16 M.2-накопителей — до 128 Тбайт со скоростью до 28 Гбайт/с 7 ч.
MSI представила 32-дюймовый изогнутый QD-OLED-монитор MPG 321CURX с 4K и 240 Гц 7 ч.
США предложили создать лунный часовой пояс 7 ч.
Эдинбургский университет лоббирует создание первого в Великобритании экзафлопсного суперкомпьютера, от которого новое правительство решило отказаться 7 ч.