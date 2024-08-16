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ФАС уговорила DNS зафиксировать цены, но не все и лишь до конца сентября

По итогам обсуждения с Федеральной антимонопольной службой России компания DNS объявила о фиксации предельных цен на 75 позиций техники и электроники из своего ассортимента. Специальные условия по значимым категориям товаров будут действовать в 1223 населённых пунктах присутствия DNS до конца сентября, но позднее акция может быть продлена на более длительный срок.

Источник изображения: fas.gov.ru

Источник изображения: fas.gov.ru

В список товаров с фиксированной стоимостью вошли не только базовые категории продукции, такие как чайники или телевизоры, но и пользующиеся популярностью в преддверии нового учебного года устройства, включая компьютеры и периферийные устройства, сумки и рюкзаки для ноутбуков. Ознакомиться с полным списком участвующих в акции товаров можно на сайте DNS. В дополнение к этому в карточке каждого товара можно просмотреть историю изменения цены.

В рамках достигнутых с ФАС договорённостей DNS гарантирует, что в продаже в интернет-магазине продукция с фиксированными ценами будет в наличии. Соблюдение взятых на себя обязательств будет контролироваться ведомством. В ФАС считают, что присоединение ретейлера к инициативе по ограничению цен на технику и электронику сделает устройства более доступными для россиян. Ранее на этой неделе по рекомендации ФАС о фиксации цен на десятки товаров в разных категориях объявил «Ситилнк».

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры, ноутбуки и нетбуки,
Теги: dns, электроника, россия
dns, электроника, россия
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