ФАС уговорила DNS зафиксировать цены, но не все и лишь до конца сентября

По итогам обсуждения с Федеральной антимонопольной службой России компания DNS объявила о фиксации предельных цен на 75 позиций техники и электроники из своего ассортимента. Специальные условия по значимым категориям товаров будут действовать в 1223 населённых пунктах присутствия DNS до конца сентября, но позднее акция может быть продлена на более длительный срок.

В список товаров с фиксированной стоимостью вошли не только базовые категории продукции, такие как чайники или телевизоры, но и пользующиеся популярностью в преддверии нового учебного года устройства, включая компьютеры и периферийные устройства, сумки и рюкзаки для ноутбуков. Ознакомиться с полным списком участвующих в акции товаров можно на сайте DNS. В дополнение к этому в карточке каждого товара можно просмотреть историю изменения цены.

В рамках достигнутых с ФАС договорённостей DNS гарантирует, что в продаже в интернет-магазине продукция с фиксированными ценами будет в наличии. Соблюдение взятых на себя обязательств будет контролироваться ведомством. В ФАС считают, что присоединение ретейлера к инициативе по ограничению цен на технику и электронику сделает устройства более доступными для россиян. Ранее на этой неделе по рекомендации ФАС о фиксации цен на десятки товаров в разных категориях объявил «Ситилнк».