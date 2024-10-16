Видеорегистратор 70mai Dash Cam A510 с 4G, ADAS и GPS/ГЛОНАСС поможет обеспечить безопасность водителя и автомобиля

Компания 70mai, известный производитель умных устройств для автомобилей, анонсировала видеорегистратор 70mai Dash Cam A510, отличающийся широкой функциональностью при доступной цене. 70mai Dash Cam A510 представляет собой следующее поколение самых популярных видеорегистраторов компании Dash Cam A500, годовой объём продаж которых по всему миру превышает 500 000 единиц.

Видеорегистратор 70mai Dash Cam A510 оснащён камерой с 5-Мп сенсором Sony IMX675 с технологией Starvis 2, обеспечивающим запись видео с разрешением 2592 × 1944 пикселей (4:3) или 2560 × 1440 пикселей (16:9) со скоростью 30/60 кадров/с и углом обзора 140°. Технология Starvis 2 — новейшая технология с более широким по сравнению с предыдущей версией Starvis динамическим диапазоном и более высокой светочувствительностью, поддерживает HDR с DOL HDR (digital-overlap, DOL, цифровое перекрытие) и Clear HDR с одновременным захватом двух изображений. Благодаря сверхвысокой чувствительности, превышающей возможности человеческого глаза, а также использованию фирменных технологий MaiColorVivid+ Solution и Night OwlVision видеорегистратор обеспечивает высокое качество изображения при любом освещении, гарантируя видимость таких деталей, как номерные знаки и дорожные знаки в любое время суток.

Также в регистраторе есть возможность установки задней камеры. Видеорегистратор поддерживает запись видео по двум каналам с двух камер с возможностью просмотра на двухдюймовом экране в режиме «картинка в картинке», обеспечивая полный обзор и позволяя водителю полностью контролировать окружающую дорожную обстановку во время поездки.

Если во время поездки происходит столкновение, видеорегистратор начинает 5-секундную предварительную запись и продолжает запись в течение 25 секунд. Видеозаписи аварийных ситуаций хранятся в папке «событие» без риска перезаписи, обеспечивая полную реконструкцию аварии. Это также касается видеозаписей нештатных ситуаций с места парковки, которые хранятся в папке «парковка».

Когда автомобиль находится на парковке, при его сотрясении, обнаруженном встроенным G-сенсором, или подозрительном инциденте, например, попытке сдвинуть с места, благодаря поддержке 4G, впервые доступной в России для устройств бренда в России, видеорегистратор отправляет уведомления на телефон владельца, позволяя контролировать безопасность автомобиля в любое время суток. Также включается видеозапись, что помогает определить виновника инцидента.

В режиме парковки Smart Parking Guardian видеорегистратор выполняет интервальную съёмку (Time-Lapse) со скоростью 1 кадр/с, экономя место на карте памяти объёмом до 256 Гбайт, «сжимая» каждые 30 минут видео всего до 1 минуты. Функция покадровой записи есть как у передней, так и задней камеры.

Поддержка 4G возможна только при использовании специального кабеля 70mai Hardwire kit UP04. Благодаря 4G пользователь имеет возможность удалённо контролировать ситуацию вокруг автомобиля не только на парковке, но и в любом месте, вести фото- и видеосъёмку, а также выполнять удаленный просмотр обстановки в реальном времени и получать обновления местоположения. Благодаря 4G видеорегистратор A510 обеспечит вам бесперебойное, постоянное подключение и возможность быть в курсе событий, если в поездку на вашем автомобиле отправился кто-то из вашей семьи.

70mai Dash Cam A510 также имеет встроенную систему помощи водителю ADAS (Advanced Driver Assistance System), которая предупреждает владельца транспортного средства голосовым сообщением о возможности возникновения таких событий, как съезд с полосы движения, лобовое столкновение, а также об опасном приближении к движущемуся транспортному средству и потенциальной опасности наезда на пешехода. Для обнаружения пешеходов и велосипедистов в поле зрения 70mai Dash Cam A510 используется ИИ-алгоритм.

Имеющийся ресивер GPS/ГЛОНАСС позволяет прокладывать оптимальный маршрут поездки, обеспечивая водителя актуальной информацией о скорости, времени и точных координатах. В случае аварии эта функция оказывается бесценной для точного определения местоположения, необходимого для упрощения подачи страховых исков или составления отчётов в полицию.

С помощью мобильного приложения 70mai можно просматривать и передавать отснятый материал, а также управлять настройками регистратора. Приложение 70mai автоматически сканирует видеорегистратор через Bluetooth, обеспечивая плавный и беспроблемный процесс подключения.

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