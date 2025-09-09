«Так Лейавин и должен был выглядеть»: художник воссоздал на Unreal Engine 5.6 город из The Elder Scrolls IV: Oblivion в соответствии с задумкой Bethesda

Художник Лео Торрес (Leo Torres) продолжает воссоздавать на Unreal Engine 5 знакомые локации из культовой фэнтезийной ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion от Bethesda Game Studios.

В опубликованном накануне трёхминутном ролике Торрес показал переосмысление Лейавина — одного из девяти крупных городов в The Elder Scrolls IV: Oblivion. Мегаполис расположен на юге Сиродила в устье реки Нибен.

Оценить Лейавин на Unreal Engine 5 в этом году фанаты могли благодаря The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered от Bethesda Game Studios и Virtuos, однако Торрес пошёл ещё дальше.

Согласно оригинальной задумке разработчиков, Лейавин должен был занимать оба берега Нибена с замком на острове между ними, однако в Oblivion и Oblivion Remastered по большей части расположен на правом.

В новом видео Торрес реализовал изначальную идею, воссоздав Лейавин на Unreal Engine 5.6 в более реалистичном масштабе с использованием технологии освещения Lumen, геометрии Nanite и масштабирования TSR (сглаживание).

Зрители оценили новую работу Торреса и выразили надежду, что ремастер Oblivion Remastered будет смотреться не хуже. «На 100 % так Лейавин и должен был выглядеть», — уверен EyeOfMagnus4E201.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered дебютировала 22 апреля на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Кроме того, до конца 2025 года выйдет Skyblivion — фанатский ремейк Oblivion на движке Skyrim.