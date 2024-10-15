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Новый вид мошенничества с использованием ИИ нацелен на захват миллионов аккаунтов Gmail

Сотрудник Microsoft предупредил о новой «сверхреалистичной» схеме мошенничества с использованием ИИ, которая способна обмануть «даже самых опытных пользователей». Целью аферы, связанной с поддельными звонками и электронными письмами якобы от Google, является захват учётных записей Gmail.

Источник изображения: Andras Vas/Unsplash

Источник изображения: Andras Vas/Unsplash

С появлением искусственного интеллекта злоумышленники находят новые способы использования технологии в своих интересах. Консультант по решениям Microsoft Сэм Митрович (Sam Mitrovic) чуть сам не попался на обман и рассказал в своём блоге, как всё происходит.

Недавно он получил СМС-уведомление с просьбой подтвердить попытку восстановления доступа к своему аккаунту Gmail. Запрос пришёл из США, но он отклонил его. Однако спустя 40 минут был обнаружен пропущенный звонок с идентификатором Google Sydney. Через неделю Митрович снова получил уведомление о попытке восстановления доступа к своему аккаунту Gmail. И вновь, спустя 40 минут, получил звонок, который на этот раз решил принять. По его словам, звонивший говорил с американским акцентом, был крайне вежлив, а номер звонившего оказался австралийским.

Собеседник представился и сообщил, что на аккаунте зафиксирована подозрительная активность и спросил, не находится ли Митрович в поездке? После отрицательного ответа задал ещё пару уточняющих вопросов. В процессе разговора сотрудник Microsoft решил проверить номер, используя данные Google. К его удивлению, официальная документация Google подтвердила, что некоторые звонки действительно могут поступать из Австралии, при этом номер казался подлинным. Однако, зная о возможной подмене номеров, Митрович продолжил проверку, попросив звонившего отправить ему электронное письмо.

Тот согласился. При этом на линии во время ожидания были слышны звуки клавиатуры и шумы, характерные для колл-центра, что не должно было вызвать сомнений в подлинности разговора. Однако всё раскрылось в тот момент, когда звонивший повторил «Алло» несколько раз. Митрович понял, что разговаривает с ИИ, так как «произношение и паузы были слишком идеальными».

Бросив трубку, он попытался перезвонить на номер, однако услышал автоматическое сообщение: «Это Google Maps, мы не можем принять ваш звонок». Далее он проверил активность входа в свой аккаунт Gmail (это можно сделать, нажав на фото профиля в правом верхнем углу, выбрав «Управление аккаунтом Google», затем перейдя в раздел «Безопасность» и проверив «Недавнюю активность безопасности»). Все входы в систему, к счастью, оказались его собственными.

Далее Митрович изучил заголовки полученного письма и обнаружил, что мошенник подделал адрес отправителя с помощью системы Salesforce CRM, которая позволяет пользователям устанавливать любой адрес и отправлять письма через серверы Google Gmail. Итог истории в том, что мошенники с помощью ИИ и поддельного Email могут быть настолько убедительны в своих действиях, что даже опытные пользователи могут быть подвергнуты обману. С учётом технологических реалий сегодняшнего дня, единственной защитой является бдительность.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: безопасность данных, gmail, google, искусственный интеллект, ии-бот
безопасность данных, gmail, google, искусственный интеллект, ии-бот
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