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Акции Nvidia достигли рекордной цены — компания вот-вот обгонит Apple и станет самой дорогой в мире

В июне этого года Nvidia уже удавалось на непродолжительный срок стать крупнейшей компанией мира по величине капитализации, и вчерашний рост курса акций до рекордных $138,07 за штуку опять приблизил её к этому статусу. От лидирующей Apple с её $3,52 трлн капитализации Nvidia сейчас отстаёт всего на $130 млрд. Заказами на чипы Blackwell, как сообщается, Nvidia обеспечена на ближайшие 12 месяцев.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Данное заявление прозвучало накануне из уст представителей Morgan Stanley, которые встретились ранее с руководством Nvidia для обсуждения текущего положения дел в бизнесе. Глава и основатель компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) подчеркнул, что чипы поколения Blackwell сейчас выпускаются в массовых количествах, а спрос на них достигает «безумных высот». На квартальном мероприятии в августе руководство Nvidia выражало уверенность в том, что ещё в этом фискальном году компания успеет получить несколько миллиардов долларов выручки от реализации ускорителей поколения Blackwell.

Фискальный год в календаре Nvidia завершается в конце января, и опрошенные Bloomberg аналитики ожидают, что по его итогам выручка компании более чем удвоится до $126 млрд, а по итогам следующего года вырастет ещё на 44 %. Уверенности инвесторам добавили вчерашние прогнозы о способности TSMC увеличить чистую прибыль по итогам третьего квартала на 40 %. Данная тайваньская компания является подрядчиком Nvidia по выпуску чипов для ускорителей вычислений, которые и формируют основную выручку второй из них. Аналитики Morgan Stanley также выразили уверенность, что по итогам 2025 года Nvidia увеличит свою долю на рынке ИИ-ускорителей. Дефицит микросхем HBM3E не станет причиной медленной экспансии ускорителей Blackwell, поскольку представители Nvidia выразили уверенность в способности Samsung присоединиться к двум другим поставщикам такой памяти для её нужд.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, серверы, кластеры, суперкомпьютеры, промышленные и многопроцессорные компьютеры, видеокарты, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: nvidia, blackwell, акции, капитализация, финансы
nvidia, blackwell, акции, капитализация, финансы
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