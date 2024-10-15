США намерены ограничить экспорт ускорителей вычислений в страны Персидского залива

Страны Ближнего Востока, традиционно зависевшие от экспорта нефти, в последнее время пытаются наращивать собственные вычислительные мощности, связанные с искусственным интеллектом. Власти США обеспокоены данными амбициями и готовят новые ограничения на поставку ускорителей вычислений американского происхождения в ряд стран Персидского залива.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Новый подход должен ввести определённые ограничения на количество выдаваемых экспортных лицензий, позволяющих поставлять ускорители вычислений AMD, Intel и Nvidia в определённые страны Персидского залива. Как обычно, делаться это будет под предлогом соблюдения интересов национальной безопасности США. В прошлом месяце представителями Министерства торговли США уже были сформулированы первые правила, касающиеся поставок данных ускорителей в страны Ближнего Востока, и теперь условия таких поставок будут уточняться.

Определённый диалог в этой сфере был налажен между США, ОАЭ и Саудовской Аравией. В целом, основную озабоченность властей США вызывает вероятность попадания передовых ускорителей вычислений в руки китайских разработчиков. В этом отношении недоверие властей США распространяется не только на страны Ближнего Востока, под ограничениями оказались отдельные страны Азии и Африки. Всего же список ограничений касается более чем 40 стран. Пока возможность действующей администрации американского президента принять новые ограничения в этой сфере остаётся под вопросом, поскольку полномочия Джозефа Байдена (Joseph Biden) скоро истекут. Некоторые эксперты также предупреждают, что чрезмерные запреты со стороны США могут вызвать рост спроса на ускорители китайского происхождения в третьих странах. Американские чиновники собираются выстроить процесс экспорта компонентов для систем ИИ таким образом, чтобы гарантии безопасности предоставляли как компании в других странах, которые получают это оборудование, так и правительства соответствующих стран.