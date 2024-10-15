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Кооперативный хоррор о лифте-людоеде «Клеть» от создателей «Кужлёвки» получил дату выхода в раннем доступе Steam и крупное обновление демоверсии

Российская студия Callback («Кужлёвка») совместно с разработчиком ln404 анонсировала дату выхода в раннем доступе своего кооперативного роглайк-хоррора «Клеть» в духе Lethal Company и Content Warning.

Источник изображений: Callback

Источник изображений: Callback

Напомним, «Клеть» была официально представлена на исходе июля и до недавних пор планировалась создателями к релизу в четвёртом квартале текущего года, то есть в период с октября по декабрь.

Как стало известно, ранний доступ «Клети» откроется 12 декабря текущего года в Steam и VK Play. Анонс сопровождался насыщенным 50-секундным геймплейным трейлером (прикреплён ниже).

По случаю объявления даты выхода «Клети» в раннем доступе разработчики также обновили доступную в Steam демоверсию: увеличили количество этажей до сотни, добавили больше врагов, «треш-лото» и многое другое.

События «Клети» развернутся в мире бесконечно перестраивающегося здания — гигахрущёвки. Попав в немилость местной администрации, игроки оказываются приговорены к казни путём помещения в лифт-людоед.

Для пользователей клеть будет не только врагом, но и потенциальным путём к спасению: её придётся чинить, кормить биотопливом и улучшать с помощью комплектующих, чтобы она никого не поглотила.

Авторы обещают кооператив на четырёх человек, уникальные этажи с аномалиями и смертельными ловушками, загадочный Самосбор, модификаторы геймплея (проклятия) и систему испытаний.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Ужастик, Анонс, Моды, патчи, дополнения,
Теги: клеть, callback, in404, хоррор, роглайк
клеть, callback, in404, хоррор, роглайк
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