Кооперативный хоррор о лифте-людоеде «Клеть» от создателей «Кужлёвки» получил дату выхода в раннем доступе Steam и крупное обновление демоверсии

Российская студия Callback («Кужлёвка») совместно с разработчиком ln404 анонсировала дату выхода в раннем доступе своего кооперативного роглайк-хоррора «Клеть» в духе Lethal Company и Content Warning.

Напомним, «Клеть» была официально представлена на исходе июля и до недавних пор планировалась создателями к релизу в четвёртом квартале текущего года, то есть в период с октября по декабрь.

Как стало известно, ранний доступ «Клети» откроется 12 декабря текущего года в Steam и VK Play. Анонс сопровождался насыщенным 50-секундным геймплейным трейлером (прикреплён ниже).

По случаю объявления даты выхода «Клети» в раннем доступе разработчики также обновили доступную в Steam демоверсию: увеличили количество этажей до сотни, добавили больше врагов, «треш-лото» и многое другое.

События «Клети» развернутся в мире бесконечно перестраивающегося здания — гигахрущёвки. Попав в немилость местной администрации, игроки оказываются приговорены к казни путём помещения в лифт-людоед.

Для пользователей клеть будет не только врагом, но и потенциальным путём к спасению: её придётся чинить, кормить биотопливом и улучшать с помощью комплектующих, чтобы она никого не поглотила.

Авторы обещают кооператив на четырёх человек, уникальные этажи с аномалиями и смертельными ловушками, загадочный Самосбор, модификаторы геймплея (проклятия) и систему испытаний.