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Межпланетная станция NASA Europa Clipper улетела на поиски жизни в подлёдном океане Европы

14 октября 2024 года в 12:06 по местному времени (19:06 мск) с площадки 39A в Космическом центре NASA им. Кеннеди во Флориде ракета SpaceX Falcon Heavy унесла в космос межпланетную станцию NASA Europa Clipper. Запуск и отделение станции от разгонной ступени прошли по плану, и час спустя Europa Clipper связалась с Землёй и доложила о полной работоспособности бортовых систем. Началось космическое путешествие в систему Юпитера длиной в шесть лет.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Станция Europa Clipper стала самым крупным межпланетным зондом в истории NASA. Её масса в заправленном состоянии приближается к 6 тоннам (5900 кг). Почти половина массы станции приходится на топливо. Но даже вооружённая 24 двигателями станция совершит два гравитационных манёвра, чтобы прибыть к месту назначения: один через четыре месяца будет совершён у Марса, а в 2026 году станция произведёт манёвр у Земли. К Юпитеру Europa Clipper доберётся в апреле 2030 года, а к научной работе приступит примерно год спустя, когда её орбита будет установлена для близких пролётов с его спутником — Европой.

Художественное представление миссии у Европы. Источник изображений: NASA

Художественное представление миссии у Европы. Источник изображений: NASA

Европа — один из четырёх крупнейших спутников Юпитера. Но это небесное тело, по размеру сопоставимое с нашей Луной, особенное. По ряду признаков, под ледяной бронёй на её поверхности может скрываться тёплый и солёный глобальный океан с объёмом воды больше, чем во всех земных океанах вместе взятых. Такое сочетание делает Европу потенциально пригодной для зарождения той биологической жизни, которую мы знаем по нашей родной планете. Поиски признаков такой жизни станут главной целью миссии. Этому же фактически посвящена памятная пластинка NASA, которая отправилась в систему Юпитера на станции. Это своеобразное «послание в бутылке» инопланетным цивилизациям, в котором представители Земли воспевают оду воде, как источнику жизни.

В тусклом свете Солнца на орбите Юпитера энергию для питания бортовых приборов станции будут собирать две огромные пятисегментные солнечные батареи: их размах достигает 30 метров. Научное оборудование состоит из девяти приборов: оптические и инфракрасные камеры, инфракрасный спектрометр, ультрафиолетовый спектрограф, магнитометр, подповерхностный радар, прибор для исследования ионосферы (плазмы), масс-спектрометр, датчик пыли и отдельный прибор для исследования гравитационного поля Европы.

Научная миссия по изучению Европы рассчитана на чуть больше чем сто дней с возможностью продления. Станция совершит 49 близких пролётов рядом со спутником, собирая информацию о разломах, выбросах вещества из гейзеров и изучая её ледяной щит толщиной от 20 до 50 км. Максимальное сближение с Европой составит 25 км, что позволит собрать наиболее полные данные не только о внешних оболочках спутника, но также о его внутренней структуре. Это будут буквально потрясающие данные, уверены учёные.

Единственное, что пока вызывает беспокойство в предстоящей миссии, — это использование в электронике станции недостаточно устойчивых к радиации транзисторов. Окончательных разъяснений NASA на этот счёт, похоже, ещё не было.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, окружающая среда,
Теги: межпланетные экспедиции, космический зонд, nasa, europa clipper, запуск ракеты, falcon heavy
межпланетные экспедиции, космический зонд, nasa, europa clipper, запуск ракеты, falcon heavy
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