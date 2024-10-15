Осторожно, спойлеры: в Сеть попал полный список трофеев из Dragon Age: The Veilguard

На фоне приближающегося релиза в открытом доступе оказался полный список трофеев грядущей фэнтезийной ролевой игры Dragon Age: The Veilguard от студии BioWare. Перечень содержит ряд спойлеров.

Как стало известно, PS5-версия Dragon Age: The Veilguard насчитывает 53 трофея, включая один платиновый (за получение всех остальных), один золотой, 13 серебряных и 38 бронзовых.

Награды игроков ждут за прохождение каждой из 14 глав истории (описание последней потенциально раскрывает личность финального босса), личных заданий напарников, квестовых линий фракций и других сюжетных событий.

Достижения также предусмотрены за сбор памятных предметов, посещение всех районов Северного Тедаса, выполнение боевых испытаний, прокачку снаряжения и персонажа, первое использование трансмогрификации, рун и тому подобное.

Чего в списке трофеев нет, так это наград за прохождение Dragon Age: The Veilguard на том или ином уровне сложности (хотя в игре их пять) и вступление в романтическую связь с другим персонажем (в Dragon Age: Inquisition такая награда была).

С полным списком достижений в Dragon Age: The Veilguard можно ознакомиться на портале Exophase. Описания доступны на русском языке, так что остерегайтесь потенциальных спойлеров.

Dragon Age: The Veilguard выйдет 31 октября на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Ранее BioWare подтвердила, что не станет добавлять в игру режим для арахнофобов за ненадобностью — в RPG не будет пауков.