Сегодня 16 октября 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Осторожно, спойлеры: в Сеть попал полный...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Осторожно, спойлеры: в Сеть попал полный список трофеев из Dragon Age: The Veilguard

На фоне приближающегося релиза в открытом доступе оказался полный список трофеев грядущей фэнтезийной ролевой игры Dragon Age: The Veilguard от студии BioWare. Перечень содержит ряд спойлеров.

Источник изображений: Electronic Arts

Источник изображений: Electronic Arts

Как стало известно, PS5-версия Dragon Age: The Veilguard насчитывает 53 трофея, включая один платиновый (за получение всех остальных), один золотой, 13 серебряных и 38 бронзовых.

Награды игроков ждут за прохождение каждой из 14 глав истории (описание последней потенциально раскрывает личность финального босса), личных заданий напарников, квестовых линий фракций и других сюжетных событий.

Достижения также предусмотрены за сбор памятных предметов, посещение всех районов Северного Тедаса, выполнение боевых испытаний, прокачку снаряжения и персонажа, первое использование трансмогрификации, рун и тому подобное.

Чего в списке трофеев нет, так это наград за прохождение Dragon Age: The Veilguard на том или ином уровне сложности (хотя в игре их пять) и вступление в романтическую связь с другим персонажем (в Dragon Age: Inquisition такая награда была).

С полным списком достижений в Dragon Age: The Veilguard можно ознакомиться на портале Exophase. Описания доступны на русском языке, так что остерегайтесь потенциальных спойлеров.

Dragon Age: The Veilguard выйдет 31 октября на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Ранее BioWare подтвердила, что не станет добавлять в игру режим для арахнофобов за ненадобностью — в RPG не будет пауков.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Нет пауков — нет проблем: BioWare объяснила, почему в Dragon Age: The Veilguard не будет режима для арахнофобов
«Увидимся в Тедасе»: менее чем за месяц до релиза Dragon Age: The Veilguard наконец ушла на золото
BioWare раскрыла, какие решения из прошлых частей можно будет перенести в Dragon Age: The Veilguard
Студия-разработчик игр «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz вновь стала полностью российской
«Пусть лучше кто-то другой»: Paradox зареклась делать Bloodlines 3 после того, что пережила Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Вдохновлённая Divinity: Original Sin пошаговая ролевая тактика Guild Saga: Vanished Worlds стартовала в раннем доступе Steam с позитивными отзывами
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Xbox, PlayStation,
Теги: dragon age: the veilguard, bioware, electronic arts, ролевая игра
dragon age: the veilguard, bioware, electronic arts, ролевая игра
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Ноутбук ASUS Vivobook S 15 с Copilot+ на Snapdragon X Elite: ИИ и автономность 13
Обзор PCIe 5.0-накопителя Adata Legend 970 Pro: первый не на Phison 6
Witchfire — дикая охота… играть снова и снова. Предварительный обзор 5
Iron Meat — наконец-то новая Contra! Рецензия 4

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ASML проговорилась о надвигающейся катастрофе: из-за антикитайских санкций компания лишилась более половины заказов
«Техническая ошибка» ASML стоила мировой технологической отрасли $420 млрд — и это только начало
Android 15 делает устройства практически неуязвимыми для краж
SpaceX намеревается поймать «палочками для еды» сам корабль Starship в начале 2025 года
Американцы продолжают пользоваться антивирусами Kaspersky, несмотря на запрет
Microsoft сняла с продажи дешёвую подписку Game Pass перед выходом Call of Duty: Black Ops 6 20 мин.
App Store и другие сервисы Apple перестали работать у пользователей по всему миру 2 ч.
Ремейк Resident Evil 4 продолжает радовать Capcom — продажи достигли новой вершины 2 ч.
Безбрежные воды Байкала атаковали рептилоиды — «Мир кораблей» устроил кроссовер с игрой-мемом «Русы против Ящеров» 4 ч.
Энтузиасты портировали классическую Doom в Telegram — работает и на смартфонах, и на ПК 4 ч.
По карточному приключению Black Book выпустят сериал с живыми актёрами — его снимет режиссёр короткометражки по Papers, Please 4 ч.
Ретейлеры засветили дату выхода сюжетного дополнения The Lake House к Alan Wake 2 5 ч.
YouTube против фейков: подлинные видео получат метку «Снято на камеру» 5 ч.
Deckhouse Kubernetes Platform получила сертификат ФСТЭК России 5 ч.
Basis Digital Energy признан лучшим конвейером разработки в рейтинге CNews 6 ч.
300 км хода за 5 мин зарядки: ProLogium представила готовый к массовому внедрению кремниевый аккумулятор 3 мин.
Amazon тоже запитает серверы от малых модульных ядерных реакторов 2 ч.
У семи CEO Atos без глазу: тонущий французский IT-гигант назначил очередного гендиректора 2 ч.
Axiom Space и Prada представили лунный скафандр NASA нового поколения 2 ч.
Станция Hera по пути к ударенному NASA астероиду сфотографировала Землю и Луну 3 ч.
Китай вывел на орбиту 18 интернет-спутников своего аналога Starlink 4 ч.
Китай заподозрил чипы Intel в шпионаже и создании угроз нацбезопасности 5 ч.
AMD Ryzen 7 5800X3D ушёл на покой — первый чип с 3D V-Cache почти исчез из продажи 5 ч.
На «китайском Avito» обнаружен прототип ноутбука Surface Laptop 7 на чипе Intel Lunar Lake 5 ч.
Nothing скоро представит светящийся в темноте смартфон Phone (2a) Community Edition 6 ч.