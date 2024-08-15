BioWare подтвердила дату выхода Dragon Age: The Veilguard — новый трейлер, возвращение Морриган и системные требования

Вслед за досадной утечкой издательство Electronic Arts и разработчики из студии BioWare объявили дату выхода фэнтезийной ролевой игры Dragon Age: The Veilguard. Анонс сопровождался трёхминутным трейлером.

Напомним, релиз Dragon Age: The Veilguard ожидался осенью (не раньше 1 октября) текущего года, однако несвоевременный рекламный ролик рассекретил точную дату — 31 октября. Новый трейлер её подтвердил.

Dragon Age: The Veilguard поступит в продажу для PC (Steam, EGS, EA App), PS5, Xbox Series X и S. На всех платформах (за пределами России) уже стартовали предзаказы:

стандартное издание ($60 на ПК, $70 на консолях) — в качестве бонуса за предзаказ выступает броня Кровавого дракона (косметическая) для всех трёх классов;

расширенное издание ($80 на ПК, $90 на консолях) — косметические предметы (варианты оружия и наборы доспехов) для протагониста и спутников.

Кроме того, вслед за стартом предзаказов на странице Dragon Age: The Veilguard в Steam появились её системные требования:

Минимальные требования

ОС: Windows 10, 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X;

видеокарта: Nvidia GeForce GTX 970/1650 или AMD Radeon R9 290X;

оперативная память: 16 Гбайт;

версия DirectX: 12;

место на диске: 100 Гбайт (HDD поддерживается, SSD рекомендуется).

Рекомендуемые требования

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X;

видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT;

оперативная память: 16 Гбайт;

версия DirectX: 12;

место на диске: 100 Гбайт (SSD обязателен).

Новый трейлер Dragon Age: The Veilguard знакомит зрителей с главным героем, Руком, и его спутниками — стражами Завесы, — подтверждает возвращение ведьмы Морриган из прошлых частей и намекает на сюжетные события.

По сюжету героям удалось нарушить ритуал мага Соласа, однако на свободу вырвались эльфийские боги, которые одержимы идеей разрушить мир. Игрокам предстоит собрать стражей Завесы и дать отпор этим древним правителям.

Обещают лучших компаньонов в серии, гибкую сложность, никаких микротранзакций, Steam-версию без EA App и полную совместимость со Steam Deck, а также текстовый перевод на русский.