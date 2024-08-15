Утечка: дата выхода Dragon Age: The Veilguard просочилась в открытый доступ за несколько часов до официального анонса

Пока BioWare готовится к публикации трейлера с датой выхода Dragon Age: The Veilguard, информация о дне релиза фэнтезийной ролевой игры просочилась в открытый доступ из-за несвоевременнго рекламного ролика.

Напомним, BioWare пообещала раскрыть дату выхода Dragon Age: The Veilguard в трейлере, который выпустит вечером 15 августа, однако за несколько часов до официального анонса сама испортила грядущий сюрприз.

Как подметил портал Gematsu, опубликованный раньше времени 20-секундный рекламный ролик Dragon Age: The Veilguard (посмотреть его можно здесь) раскрыл, что игра выйдет 31 октября. Вместе с официальным анонсом стартуют предзаказы.

Стоит отметить, что в «слитом» рекламном видео нет новых кадров из Dragon Age: The Veilguard — в тизере фигурируют лишь отрывки из 20-минутной геймплейной демонстрации, прошедшей в июне.

Что касается полноценного трейлера с датой выхода Dragon Age: The Veilguard, то он дебютирует на YouTube-канале серии сегодня, 15 августа, в 19:00 по московскому времени (см. плеер будущего видео).

На следующей неделе BioWare поделится деталями ПК-версии и устроит разбор высокоуровневых боёв, на неделе с 26 августа расскажет о компаньонах, а 30 августа ответит на вопросы игроков в Discord.

Dragon Age: The Veilguard создаётся для PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Обещают лучших компаньонов в серии, гибкую сложность, никаких микротранзакций, Steam-версию без EA App и перевод на русский.