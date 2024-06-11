BioWare показала 20 минут геймплея и 25 новых скриншотов Dragon Age: The Veilguard — фанаты напряглись

Как и было обещано, 11 июня издательство Electronic Arts и разработчики из BioWare устроили демонстрацию горячо ожидаемой фэнтезийной ролевой игры Dragon Age: The Veilguard (Dragon Age: Dreadwolf до недавнего времени).

Ролик демонстрирует 20 минут из начала игры — герои пытаются остановить эльфийского мага Соласа от проведения ритуала по прорыву Завесы (барьера между реальным миром и миром демонов).

Презентация начинается в столице империи Тевинтер — городе Минратос, в котором главный герой, дварф Варрик и разведчица Нитка Хардинг пробиваются через культистов и демонов к частной сыщице Нив Галлус.

В погоне за Соласом команда оказывается в лесу Арлатан, где персонажам приходится победить мини-босса и найти способ прервать ритуал. К чему именно привёл смелый план героев, смотрите в видео ниже.

В презентации показали явно ориентированную на экшен боевую систему с колесом умений (ставит игру на паузу), диалоги с выбором реплик (влияют на отношение персонажей к герою) и мрачную атмосферу надвигающейся катастрофы.

Зрители восприняли демонстрацию Dragon Age: The Veilguard благосклоннее, чем дебютный трейлер (на 22 тыс. лайков приходится 5 тыс. дизлайков), однако отсутствие брызг крови, управления союзниками и дизайн врагов насторожили фанатов.

Релиз Dragon Age: The Veilguard ожидается осенью на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Точную дату выхода в рамках демонстрации не раскрыли, зато после неё авторы показали 25 новых скриншотов игры.