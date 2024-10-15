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OpenAI переманила вице-президента Microsoft по исследованиям в области генеративного ИИ

Microsoft сообщила, что её вице-президент по исследованиям в области искусственного интеллекта Себастьен Бубек (Sebastien Bubeck) покинет компанию и начнёт работать в OpenAI. Его должность на новом месте работы пока неизвестна, передаёт Reuters.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

«Себастьен решил уйти из Microsoft, чтобы продолжить свою работу по созданию AGI (сильного искусственного интеллекта)», — заявил представитель Microsoft и добавил, что компания ожидает продолжить отношения с OpenAI через работу Бубека. Сам специалист комментариев о смене места работы не предоставил.

Большинство соавторов Бубека по исследовательскому проекту большой языковой модели Phi, которая меньше аналогичных, продолжают работать в Microsoft и намереваются далее разрабатывать данные системы ИИ. В последние месяцы OpenAI столкнулась с массовым уходом специалистов — в сентябре компания лишилась главного технического директора Миры Мурати (Mira Murati). Гендиректор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) заявил, что между массовым исходом сотрудников из компании и её грядущей реструктуризацией отсутствует какая-либо связь.

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Рубрики: Новости Software, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: microsoft, openai, ии
microsoft, openai, ии
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