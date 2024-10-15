У Роскомнадзора пока нет оснований для разблокировки Discord

Сегодня в Сети появились сообщения, что платформа Discord удалила все противоправные материалы по требованию Роскомнадзора (РКН), поскольку из реестра пропали указания на материалы с информацией, распространение которой на территории РФ запрещено. На самом деле противоправные материалы удалены не были — это РКН изменил алгоритм поиска по своему реестру. В самом Роскомнадзоре отметили, что не видят оснований для разблокировки мессенджера.

Сегодня в Сети появились сообщения, что из реестра Роскомнадзора пропали записи о запрещенных материалах в Discord. Газета «Ведомости» сообщила, что «платформа Discord удалила все противоправные материалы по требованию Роскомнадзора». Однако РКН позже сообщил, что теперь для поиска материалов в реестре запрещенной информации надо вводить адрес конкретной страницы с нарушением, а не домен самого сервиса. Поэтому по запросу «discord» найти страницы не получится.

По данным ТАСС, в настоящее время Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Discord в России, о чем информационному агентству сообщили в пресс-службе ведомства. Регулятор напомнил, что доступ к мессенджеру был ограничен в связи с нарушением требований законов РФ к организаторам распространения информации. Выполнение этих требований необходимо для «предотвращения угроз использования коммуникационного сервиса в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации».

«Основания для разблокировки в настоящее время отсутствуют», — подчеркнул представитель Роскомнадзора.

Роскомнадзор объявил о блокировке платформы Discord в России 8 октября. В сообщении регулятора говорилось, что меры были приняты за нарушение действующего в стране законодательства, а именно за невыполнение требования по удалению сервисом противоправного контента. Позднее председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что Discord может снова стать доступным в России, если администрация сервиса выполнит требования Роскомнадзора. Речь шла об удалении противоправного контента и обеспечении авторизации пользователей.

Ранее также стало известно, что сервис распространения компьютерных игр Steam удалил 11 страниц с контентом, который нарушал российское законодательство. На прошлой неделе сообщалось, что три страницы сообщества Steam были добавлены в реестр запрещённых ресурсов. Что именно стало причиной добавления этих страниц в реестр Роскомнадзора, не уточнялось.