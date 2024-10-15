Скромный размер установки Microsoft Flight Simulator 2024 обернётся высоким расходом интернет-трафика — до 81 Гбайт в час

Недавний анонс системных требований авиасимулятора Microsoft Flight Simulator 2024 (MSFS 2024) приятно удивил игроков невысокими запросами к объёму свободного места на диске, однако у всего есть своя цена.

По словам разработчиков из Asobo Studio, новая игра скачивает только нужные в конкретный момент текстуры, меши и данные карты, чтобы избежать излишнего расхода интернет-трафика и раздувания размера клиента.

Напомним, Microsoft Flight Simulator образца 2020 года занимала на диске 150 Гбайт (против 50 Гбайт у MSFS 2024), а при установке всех доступных DLC её размер мог достигать и 2 Тбайт.

Требования MSFS 2024 к соединению колеблются от 10 Мбит/с (минимальная сборка) до 100 Мбит/с («идеальная»), однако, как показала начавшаяся на днях техническая «альфа», игра может потреблять до 180 Мбит/с трафика.

На максимальных настройках графики в разрешении 4K (DLSS в режиме качества) с дальностью прорисовки 400 единиц во время пролёта над Нью-Йорком игра «съедает» до 180 Мбит/с, а с 200 единицами — до 160 Мбит/с.

По подсчётам журналистов TechSpot, такими темпами Microsoft Flight Simulator 2024 может расходовать по 81 Гбайт интернет-трафика в час, если в преддверии релиза 19 ноября игра не получит дополнительные оптимизации.

Выгрузка большинства игровых ресурсов в облако — решение интересное, однако пользователи с не слишком быстрым интернетом могут посчитать загрузку всех материалов при установке более предпочтительным вариантом.