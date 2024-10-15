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TikTok вызывает у детей привыкание и вредит их умственному и социальному развитию, и разработчики об этом знают

Ставшие достоянием общественности внутренние документы TikTok показывают, что компания при разработке приложения отдавала себе отчёт, что достаточно 35 минут непрерывного просмотра видеороликов, чтобы вызвать у ребёнка привыкание. Из этих документов также следует, что ByteDance заранее знала, что представленные для защиты детей от зависимости инструменты по контролю за экранным временем окажутся неэффективны и являются не более чем пиар-мерой.

Источник изображений: unsplash.com

Источник изображений: unsplash.com

В настоящее время ByteDance борется с потенциальными запретами TikTok как в США, так и в Европе, а также с исками, поданными генеральными прокурорами в нескольких штатах США. Раздельные иски, поданные в 13 штатах и ​​округе Колумбия, утверждают, что TikTok нарушил законы о защите прав потребителей и способствовал кризису психического здоровья подростков. Группа генеральных прокуроров стремится заставить TikTok изменить функции продукта, которые, по их мнению, являются манипулятивными и вредят подросткам.

В процессе судебного разбирательства ByteDance была вынуждена предоставить свои внутренние документы, которые должны были оставаться конфиденциальными во время процесса. Однако некорректные редакции документов в одном из исков позволили раскрыть «зачернённые» разделы. Из них следует, что компания знала о потенциальном возникновении детской зависимости от приложения.

В документах TikTok указывается точное количество просмотров, необходимое для формирования привычки: 260 видео. По мнению следователей, на это требуется всего 35 минут непрерывного просмотра: «Видео TikTok могут длиться всего лишь 8 секунд и автоматически воспроизводиться для зрителей в быстрой последовательности. Таким образом, менее чем за 35 минут среднестатистический пользователь, скорее всего, станет зависимым от платформы».

В поданных исках также утверждается, что TikTok знала, что длительное использование приложения вредно для умственного и социального развития детей. Согласно собственному исследованию TikTok, «компульсивное использование коррелирует с множеством негативных последствий для психического здоровья, таких как потеря аналитических навыков, формирования памяти, контекстного мышления, глубины разговора, эмпатии и повышенная тревожность». Использование приложения мешает выполнению основных социальных функций, приводит к нарушениям сна и усложняет общение с близкими людьми.

Сторона обвинения утверждает, что представленный TikTok для защиты детей инструмент экранного времени был всего лишь пиар-ходом, так как ограничение продолжительности просмотра по умолчанию составляло 60 минут. Это подтверждается данными TikTok — подростки проводили около 108,5 минут в день до появления инструмента и около 107 минут после.

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности, Социальные сети,
Теги: tiktok, bytedance, привыкание, зависимость, защита детей, судебные разбирательства
tiktok, bytedance, привыкание, зависимость, защита детей, судебные разбирательства
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