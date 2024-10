AMD и Intel объединились во имя процветания архитектуры x86

В редком публичном проявлении сотрудничества между двумя самыми яростными конкурентами в отрасли компании Intel и AMD объявили о формировании новой консультативной группы для обеспечения продвижения унифицированной архитектуры набора инструкций x86 (ISA). Учитывая добавление новых функций, а также различные усилия по упрощению набора инструкций x86, совместная работа в этом направлении является важным решением.

Обе компании в рамках совместного заявления объявили о создании новой консультативной группы по экосистеме x86 на саммите OCP 2024 года. В её состав уже вошли несколько известных отраслевых игроков, как среди разработчиков программного, так и аппаратного обеспечения, включая Google, Broadcom, Dell, HP, Lenovo, Microsoft, Meta✴, Oracle и Red Hat. Ещё в группу вошли создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) и глава Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney). Предполагается, что в будущем число членов группы увеличится.

Архитектура x86 была принята 46 лет назад и является наиболее распространенным набором инструкций, который применяется как в домашних ПК, так и в системах центров обработки данных. Intel и AMD являются единственными двумя основными лицензиатами архитектуры x86, которые производят на ней процессоры в больших объёмах, создавая дуополию на рынке. Сотрудничество между ними, с участием множества клиентов и конечных пользователей, поможет выстроить более унифицированный подход, который сократит или даже устранит проблемы, которые могут возникать у клиентов дуополии, использующих аппаратное и программное обеспечение обоих производителей. Процесс унификации также видится важным, поскольку экосистема x86 сталкивается с интенсивным давлением со стороны компании Arm как на потребительском рынке, так и на рынке центров обработки данных. Кроме того, не стоит забывать о продолжающемся росте популярности архитектуры RISC-V.

Новая консультативная группа по экосистеме x86 намерена стандартизировать по крайней мере некоторые из новых расширений и изменений в x86. Конкретные изменения и области сотрудничества между двумя компаниями ещё не определены, но в наборе инструкций x86 есть много явных моментов, которые могут быть предметом обсуждения.

Например, у AMD есть свои расширения Supervisor Entry Extensions, предназначенные для удаления части устаревших инструкций из набора x86, в то время как у Intel есть свой код Flexible Return and Event Delivery (FRED), который выполняет схожие цели. Intel даже начала работу над набором инструкций X86S, упрощенной 64-битной реализацией, предназначенной для того, чтобы избавиться от устаревших 16- и 32-битных расширений архитектуры.

Хотя разработка унифицированного инструмента для чистки архитектуры от старых инструкций является наиболее очевидной областью потенциального сотрудничества между двумя компаниями, набор команд x86 также продолжает активно развиваться, пополняясь новыми расширениями, и здесь согласованность в действиях между Intel и AMD может стать ещё более важной. Например, Intel недавно представила AMX, расширение для обработки матриц, которое значительно повышает производительность в рабочих нагрузках, связанных с ИИ. Также компания представила набор инструкций AVX10. От создания унифицированных версий этих дополнений выиграли бы не только производители, но и клиенты обеих компаний. Однако в перспективе обе компании, конечно же, будут продолжать развивать x86, особенно в вопросе выпуска различных расширений, связанных с работой ИИ-алгоритмов.

Ещё до совместного заявления Intel и AMD о создании новой консультативной группы по экосистеме x86 портал Tom’s Hardware поговорил с Форрестом Норродом (Forrest Norrod), исполнительным вице-президентом и генеральным директором подразделения Data Center Solutions BU компании AMD, а также с Джастином Хотардом (Justin Hotard), исполнительным вице-президентом и генеральным директором Data Center and AI Group в Intel.

«AMD и Intel рады объединиться в этом деле. Мы считаем, что это одно из самых значительных изменений в экосистеме x86 за последние десятилетия. Как сказал Джастин, x86 — это фактический стандарт. Это сильная экосистема, Intel и AMD в некотором роде совместно её разрабатывали, но на расстоянии вытянутой руки. И это привело к некоторой неэффективности и некоторому дрейфу в частях ISA с течением времени. При взгляде со стороны мы понимаем, что это фактически открытая экосистема. Открытые экосистемы выигрывают от наличия сотрудничества с заинтересованными сторонами, все из которых имеют право голоса в продвижении экосистемы вперёд», — отметил Норрод.

Однако полного взаимопонимания между AMD и Intel ждать не стоит — они всё же являются ключевыми конкурентами на рынке.

«Мы останемся яростными конкурентами. Знаете, Джастин и я в первую очередь друзья, но когда мы каждый день приходим на работу, мы яростно пытаемся конкурировать от имени наших компаний и стараемся сделать так, чтобы у наших клиентов был убедительный выбор от каждой из наших компаний. Мы можем конкурировать, даже когда мы вместе продвигаем отраслевые стандарты, и у каждого из нас есть богатая история в этих вопросах», — добавил Норрод.

«Я думаю, другой вопрос, который мог бы вас заинтересовать связан с тем, почему мы решили сделать это сейчас? Потому что мы видим реальный сдвиг в спросе на вычисления. Мы находимся в точке перегиба. Мы считаем, что сейчас подходящее время, чтобы включить эту новую, последовательную архитектуру в качестве источника инноваций для нашей экосистемы. Мы ищем новые решения для развития архитектуры и в дальнейшем внедряем их стандартными способами, думая при этом, что принятие этих изменений в рамках архитектуры будет лёгким, будь то поставщиками оборудования или разработчиками программного обеспечения. Однако было много разных запросов на новые функции для x86. Некоторые были приняты одним из нас, а некоторые не были приняты ни одним из нас. Я думаю, что соглашение между нами о последовательном подходе является основополагающим, поэтому у нас будет хорошая предсказуемость», — добавил Хотард.

Более тесное сотрудничество между конкурентами и стандартизация процессов также принесут пользу функциям, связанным с безопасностью. Intel и AMD уже сотрудничают по нескольким направлениям в этом вопросе в непубличной плоскости, и такие стандарты, как PCIe, ACPI и USB, среди прочих, являются результатом их интенсивных совместных усилий. Очевидно, что вопросы о совместных принятиях тех или иных решений о будущем экосистемы x86 могут породить споры между двумя конкурентами, но Норрод ссылается на присутствие других компаний и клиентов в группе как на силу, которая поможет обоим производителям процессоров двигаться в правильном направлении.

Компания Via Technologies является ещё одним лицензиатом x86, но её статус в инициативной группе пока неизвестен. Intel приобрела большую часть активов Via, хотя последняя сохранила за собой право производить процессоры x86. Представители Intel и AMD в разговоре с Tom’s Hardware заявили, что Via может свободно присоединиться к группе, в перспективе они предоставят более подробную информацию об этом.

AMD и Intel совместными усилиями хотят наметить новый курс для развития архитектуры x86, чтобы улучшить совместимость и согласованность. Однако с учётом длительных циклов проектирования процессоров первые результаты этого сотрудничества можно будет увидеть не ранее следующего года, а может и позже.