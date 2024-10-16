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Еженедельный чарт Steam: Metaphor: ReFantazio замахнулась на первое место, а Detroit: Become Human вернулась в топ-10

Вторую неделю подряд чарт продаж Steam возглавляет трёхмерный файтинг Dragon Ball: Sparking! Zero от Spike Chunsoft. Его ближайшим конкурентом стала другая японская новинка в аниме-стилистике — ролевой экшен Metaphor: ReFantazio от Atlus.

Metaphor: ReFantazio. Источник изображения: Steam (❖ESILL)

Metaphor: ReFantazio. Источник изображения: Steam (❖ESILL)

После официальной премьеры онлайн Dragon Ball: Sparking! Zero достиг 122 554 пользователей. Количество рецензий в Steam выросло до 23,3 тыс., но рейтинг при этом остался таким же, каким был в расширенном доступе (93 %). За первые сутки после релиза Bandai Namco продала более 3 млн копий игры.

Metaphor: ReFantazio, которая также получила «очень положительные» отзывы (91 % на основе 3,4 тыс. обзоров), в пике привлекла 85 961 пользователя одновременно. Ролевой экшен от команды создателей Persona 5 вошёл в число лучших релизов года по рейтингу на Metacritic.

Другие события в чарте:

  • благодаря скидкам (акции закончились) в десятку лучших вернулись симулятор фермерской жизни Stardew Valley (седьмая строчка) и интерактивная драма Detroit: Become Human (девятая), продажи которой спустя шесть лет после релиза достигли 9 млн копий (вторая также установила новый собственный рекорд онлайна — 21 221 человек);
  • личный рекорд по количеству одновременных пользователей (55 561 ) обновила и Diablo IV, на прошлой неделе ворвавшаяся в топ-10 благодаря выходу дополнения Vessel of Hatred;
  • новую высоту (82 780 одновременных игроков) также взял азартный многопользовательский экшен Liar’s Bar (новинка прошлой недели) — он прибавил 34 позиции и стал восьмым;
  • среди других новинок в чарт попали два дополнения — Planet Humble к кооперативному симулятору выживания на безжизненной планете с терраформированием, крафтингом и открытым миром The Planet Crafter (38-е место) и Call of Olympus к фэнтезийной микростратегии Kingdom Two Crowns (47-е), которая благодаря DLC обновила свой рекорд онлайна (26 623), ремастер бейсбольного симулятора Backyard Baseball '97 от Mega Cat Studios (61-е), симулятор гаражного аукциона Storage Hunter Simulator от Raccoons Studio (ранний доступ, 66-е) и боксёрский симулятор Undisputed от Steel City Interactive (72-е);
  • на 44-й строчке оказался предзаказ Red Dead Redemption (релиз — 29 октября).

Топ-10 по выручке (в скобках — место на предыдущей неделе, если товар присутствовал в чарте):

  1. Dragon Ball: Sparking! Zero (1; новинка);
  2. Metaphor: ReFantazio (14, новинка);
  3. EA Sports FC 25 (2);
  4. ремейк Silent Hill 2 (3);
  5. Steam Deck (4);
  6. Diablo IV (6);
  7. Stardew Valley (62);
  8. Liar’s Bar (42);
  9. Detroit: Become Human;
  10. TCG Card Shop Simulator (9).

Топ-10 по выручке с учётом условно-бесплатных игр:

  1. Counter-Strike 2 (1, условно-бесплатная);
  2. Dragon Ball: Sparking! Zero (2);
  3. Metaphor: ReFantazio (21);
  4. PUBG: Battlegrounds (15, условно-бесплатная);
  5. Throne and Liberty (3, условно-бесплатная);
  6. EA Sports FC 25 (5);
  7. ремейк Silent Hill 2 (6);
  8. Steam Deck (7);
  9. Dota 2 (4, условно-бесплатная);
  10. Diablo IV (9).

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