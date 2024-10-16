Сегодня 16 октября 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Создатели Warhammer 40,000: Space Marine...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Создатели Warhammer 40,000: Space Marine 2 показали новый бесплатный и платный контент для игры

Издательство Focus Entertainment и разработчики из студии Saber Interactive выпустили трёхминутный обзорный трейлер пострелизного контента для своего шутера от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Источник изображения: Steam (Eurus Loux)

Источник изображения: Steam (Eurus Loux)

Во-первых, уже «очень и очень скоро» Warhammer 40,000: Space Marine 2 ждёт крупный патч. Он добавит обещанный «убийственный» уровень сложности и анонсированную ранее карту для PvE-режима «Операции» на планете Кадаку.

Новая операция получила название «Уничтожение» (Termination) и столкнёт игроков с крупнейшей угрозой со стороны тиранидов — биотитаном-иерофантом. Гигантское существо можно наблюдать на прикреплённом ниже скриншоте.

Источник изображения: Focus Entertainment

Источник изображения: Focus Entertainment

Бесплатные обновления для Warhammer 40,000: Space Marine 2 на протяжении оставшейся части текущего года и в 2025-м принесут с собой неоволкитный пистолет, дополнительные операции, карты для PvP и режим орды.

Покупателей сезонного абонемента наряду с бесплатным контентом уже «скоро» порадуют тематическим набором по мотивам ордена Тёмных ангелов, новыми стилями оружия, элементами брони и цветовыми схемами.

Ранее также обещали добавить дополнительные цвета линз шлемов, новое оружие ближнего боя, пиробластер в PvE/PvP, настройку черт лица своего персонажа и расширение опций индивидуализации космодесантников Хаоса.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышла 9 сентября на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Спустя сутки после официального релиза суммарные продажи игры на всех платформах превысили 2 млн копий.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
«Вы не хотите оскорбить Генри Кавилла»: авторы Warhammer 40,000: Space Marine 2 анонсировали набор 4K-текстур и пригрозили токсичным игрокам
Поддержка ультрашироких мониторов, калибровка «Ветерана» и поумневший ИИ: для Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышел первый большой патч
На фоне успеха Warhammer 40,000: Space Marine 2 в Saber уже задумались о Space Marine 3
Студия-разработчик игр «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz вновь стала полностью российской
Вдохновлённая Divinity: Original Sin пошаговая ролевая тактика Guild Saga: Vanished Worlds стартовала в раннем доступе Steam с позитивными отзывами
Арнольд Шварценеггер, Киану Ривз и другие известные актёры озвучили героев грядущего сериала по видеоиграм «Секретный уровень»
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Шутер, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: warhammer 40,000: space marine 2, saber interactive, focus entertainment, экшен
warhammer 40,000: space marine 2, saber interactive, focus entertainment, экшен
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Ноутбук ASUS Vivobook S 15 с Copilot+ на Snapdragon X Elite: ИИ и автономность 13
Обзор PCIe 5.0-накопителя Adata Legend 970 Pro: первый не на Phison 6
Witchfire — дикая охота… играть снова и снова. Предварительный обзор 5
Iron Meat — наконец-то новая Contra! Рецензия 4

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ASML проговорилась о надвигающейся катастрофе: из-за антикитайских санкций компания лишилась более половины заказов
«Техническая ошибка» ASML стоила мировой технологической отрасли $420 млрд — и это только начало
Android 15 делает устройства практически неуязвимыми для краж
SpaceX намеревается поймать «палочками для еды» сам корабль Starship в начале 2025 года
Американцы продолжают пользоваться антивирусами Kaspersky, несмотря на запрет
Microsoft сняла с продажи дешёвую подписку Game Pass перед выходом Call of Duty: Black Ops 6 20 мин.
App Store и другие сервисы Apple перестали работать у пользователей по всему миру 2 ч.
Ремейк Resident Evil 4 продолжает радовать Capcom — продажи достигли новой вершины 2 ч.
Безбрежные воды Байкала атаковали рептилоиды — «Мир кораблей» устроил кроссовер с игрой-мемом «Русы против Ящеров» 4 ч.
Энтузиасты портировали классическую Doom в Telegram — работает и на смартфонах, и на ПК 4 ч.
По карточному приключению Black Book выпустят сериал с живыми актёрами — его снимет режиссёр короткометражки по Papers, Please 4 ч.
Ретейлеры засветили дату выхода сюжетного дополнения The Lake House к Alan Wake 2 5 ч.
YouTube против фейков: подлинные видео получат метку «Снято на камеру» 5 ч.
Deckhouse Kubernetes Platform получила сертификат ФСТЭК России 5 ч.
Basis Digital Energy признан лучшим конвейером разработки в рейтинге CNews 6 ч.
300 км хода за 5 мин зарядки: ProLogium представила готовый к массовому внедрению кремниевый аккумулятор 3 мин.
Amazon тоже запитает серверы от малых модульных ядерных реакторов 2 ч.
У семи CEO Atos без глазу: тонущий французский IT-гигант назначил очередного гендиректора 2 ч.
Axiom Space и Prada представили лунный скафандр NASA нового поколения 2 ч.
Станция Hera по пути к ударенному NASA астероиду сфотографировала Землю и Луну 3 ч.
Китай вывел на орбиту 18 интернет-спутников своего аналога Starlink 4 ч.
Китай заподозрил чипы Intel в шпионаже и создании угроз нацбезопасности 5 ч.
AMD Ryzen 7 5800X3D ушёл на покой — первый чип с 3D V-Cache почти исчез из продажи 5 ч.
На «китайском Avito» обнаружен прототип ноутбука Surface Laptop 7 на чипе Intel Lunar Lake 5 ч.
Nothing скоро представит светящийся в темноте смартфон Phone (2a) Community Edition 6 ч.