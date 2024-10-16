Создатели Warhammer 40,000: Space Marine 2 показали новый бесплатный и платный контент для игры

Издательство Focus Entertainment и разработчики из студии Saber Interactive выпустили трёхминутный обзорный трейлер пострелизного контента для своего шутера от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Во-первых, уже «очень и очень скоро» Warhammer 40,000: Space Marine 2 ждёт крупный патч. Он добавит обещанный «убийственный» уровень сложности и анонсированную ранее карту для PvE-режима «Операции» на планете Кадаку.

Новая операция получила название «Уничтожение» (Termination) и столкнёт игроков с крупнейшей угрозой со стороны тиранидов — биотитаном-иерофантом. Гигантское существо можно наблюдать на прикреплённом ниже скриншоте.

Бесплатные обновления для Warhammer 40,000: Space Marine 2 на протяжении оставшейся части текущего года и в 2025-м принесут с собой неоволкитный пистолет, дополнительные операции, карты для PvP и режим орды.

Покупателей сезонного абонемента наряду с бесплатным контентом уже «скоро» порадуют тематическим набором по мотивам ордена Тёмных ангелов, новыми стилями оружия, элементами брони и цветовыми схемами.

Ранее также обещали добавить дополнительные цвета линз шлемов, новое оружие ближнего боя, пиробластер в PvE/PvP, настройку черт лица своего персонажа и расширение опций индивидуализации космодесантников Хаоса.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышла 9 сентября на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Спустя сутки после официального релиза суммарные продажи игры на всех платформах превысили 2 млн копий.