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Adobe уберёт монотонность из творчества с новыми ИИ-эффектами для Photoshop, Premiere Pro и других приложений

Adobe продемонстрировала несколько экспериментальных инструментов, основанных на искусственном интеллекте — они предназначаются для создания изображений, анимированных эффектов, а также очистки видео и фотографий от лишних элементов. Все эти средства в перспективе могут появиться в приложениях семейства Creative Cloud.

Источник изображений: Adobe

Источник изображений: Adobe

Инструменты предназначены для работы в совершенно разных средах, но преследуют одну цель — автоматизировать выполнение монотонных, но непростых задач, необходимых при подготовке материалов, и предоставить авторам больше контроля над ними, не ограничиваясь написанием запросов к ИИ. Пользователи продуктов Adobe получат возможность создавать изображения и анимацию, а также выполнять сложный монтаж видео, не имея значительного опыта и не тратя много времени.

Инструмент под названием Project Scenic позволяет точнее контролировать изображения, которые создаются моделью Adobe Firefly. В процессе создания картинки Scenic генерирует трёхмерную сцену, которая позволяет добавлять и перемешивать определённые объекты, а также изменять их размер. Окончательные результаты используются в качестве исходных данных при создании соответствующего трёхмерному плану двухмерного изображения.

Project Motion работает по двухэтапной схеме и предназначается для быстрого создания анимированной графики в различных стилях. Первый этап — простой конструктор анимации, позволяющий авторам добавлять эффекты движения к тексту и базовым изображениям, не имея предварительного опыта в анимации. На втором этапе производится преобразование анимированного видео с учётом текстового описания и исходных изображений — добавляются цвет, текстура и фоновые последовательности.

Project Clean Machine автоматически удаляет со статических изображений и видео лишние элементы, такие как вспышки фотоаппаратов и случайно попавших в кадр людей. К примеру, если фейерверк на фоне приводит к переэкспонированию нескольких кадров, Clean Machine обеспечивает единообразие цвета и освещения на протяжении всего видео.

Все эти инструменты были показаны на конференции Adobe MAX в разделе Sneaks («Предварительный показ») — так компания называет проекты в разработке, демонстрирующие новые технологии, и оценивает интерес общественности к ним. Не гарантируется, что все они появятся в общедоступных продуктах Adobe, но многие выпущенные компанией передовые функции фото- и видеоредакторов берут начало в этих проектах.

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Рубрики: Новости Software, Графические редакторы, Видеоредакторы, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: adobe, ии, демонстрация
adobe, ии, демонстрация
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