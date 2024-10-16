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Basis Digital Energy признан лучшим конвейером разработки в рейтинге CNews

Basis Digital Energy занял первое место в рейтинге CNews «Конвейеры разработки-2024». Решение набрало 275 баллов по 6 критериям, отражающим эффективность и безопасность отечественных систем управления DevOps-конвейерами. Это первое исследование данного класса решений в России.

При составлении рейтинга аналитики ориентировались на следующие параметры: кодовую базу решения, поддержку российских ОС, предлагаемую функциональность, варианты гибкой настройки узлов, возможность выбора различных инструментов контейнеризации и другие характеристики.

Источник изображения: «Базис» / CNews

Источник изображения: «Базис» / CNews

Basis Digital Energy — DevOps-конвейер на базе динамической инфраструктуры. Решение охватывает полный цикл разработки, тестирования и сопровождения информационных систем как в классической монолитной, так и в микросервисной архитектуре: от этапа прототипирования до конечного внедрения. Пользователи продукта получают возможность выпускать код безопасными, небольшими и последовательными шагами в рамках быстрых и полных релизных циклов. Входит в реестр российского ПО.

Решение обеспечивает автоматическое развертывание сред для DevOps и DevSecOps, поддерживает лучшие практики и инструменты CI/CD, автоматически учитывает и перераспределяет ресурсы, а также управляется через полнофункциональный и интуитивно понятный REST API.

В новом релизе DevOps-конвейера версии 1.3.0, выпущенном в августе 2024 года, добавлено более 30 новых функций, которые расширяют возможности продукта. Среди них – обеспечение работы в закрытом контуре организации, проверка кластера на соответствие стандартам CIS Benchmark и расширенная совместимость с Basis Dynamix, платформой для управления виртуальными средами.

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Рубрики: Новости Software, Администрирование,
Теги: базис, devops, сделано в россии
базис, devops, сделано в россии
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