Capcom оставит Monster Hunter Wilds, Rise и World на Windows 10 без поддержки, причём очень скоро

Предстоящее окончание поддержки операционной системы Windows 10 отразится на фэнтезийных охотничьих экшенах Monster Hunter Wilds, Monster Hunter Rise и Monster Hunter: World от японского издателя и разработчика Capcom.
Напомним, поддержка Windows 10 (22H2) в редакциях Home, Pro, Enterprise, Education и IoT Enterprise будет прекращена 14 октября 2025 года. Октябрьское обновление безопасности станет последним для этих версий.
Как сообщила Capcom на страницах всех трёх игр в Steam, 14 октября с окончанием поддержки Windows 10 компания больше не сможет гарантировать работоспособность Monster Hunter Wilds, Rise и World на этой операционной системе.
Monster Hunter Wilds, Rise и World продолжат работать на Windows 10 и после 14 октября 2025 года, однако будущие системные и/или игровые обновления могут сделать проекты несовместимыми с ОС, и Capcom не будет обязана это исправлять.
Для Monster Hunter Rise и World это вряд ли станет большой проблемой, так как игры уже давно не получают свежие патчи, в отличие от бурно развивающейся Wilds, которую до сих пор ждут обещанные улучшения производительности.
Например, третье крупное пострелизное обновление для Monster Hunter Wilds вышло сегодня, 29 сентября, и принесло с собой коллаборацию с Final Fantasy XIV, а четвёртое намечено на декабрь.
Monster Hunter Wilds вышла 28 февраля на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. За первый месяц продажи превысили 10 млн копий, а за следующие три не дотянули и до 500 тыс. В Capcom объяснили падение дороговизной PS5.
