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Ретейлеры засветили дату выхода сюжетного дополнения The Lake House к Alan Wake 2

Дополнение «Дом у озера» (The Lake House) к хоррору Alan Wake 2 от финской студии Remedy Entertainment станет частью завтрашней презентации Xbox Partner Preview, однако главный сюрприз премьеры, похоже, оказался испорчен.

Источник изображений: Remedy Entertainment

Источник изображений: Remedy Entertainment

Как подметили пользователи форума Reddit, австралийские и новозеландские ретейлеры JB Hi-Fi и EB Games разместили на страницах предзаказа розничного издания Alan Wake 2 информацию о дате выхода The Lake House.

«Будьте внимательны: в связи с международным характером релиза Alan Wake 2: Deluxe Edition размещённое на диске дополнение [The] Lake House не разблокируется до полуночи 22 октября 2024 года», — предупреждает EB Games.

Таким образом, аддон The Lake House для Alan Wake 2 поступит в продажу менее чем через неделю — 22 октября. О релизе расширения в предпоследнем месяце осени рассказывал сентябрьский тизер-трейлер DLC (прикреплён ниже).

По всей видимости, официальный анонс даты выхода прозвучит во время геймплейного показа The Lake House в рамках Xbox Partner Preview. Презентация стартует 17 октября в 20:00 по московскому времени.

Напомним, в The Lake House игрокам достанется роль Киран Эстевез — агента Федерального бюро контроля (ФБК) из Control. Героине предстоит расследовать события на секретной исследовательской станции ФБК у озера Колдрон.

Alan Wake II вышла 27 октября 2023 года на PC (EGS), PS5, Xbox Series X и S. Игра заслужила высокие оценки и порадовала Remedy продажами. Первое дополнение к проекту — «Ночные ключи» (Night Springs)увидело свет в июне.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Приключение, Ужастик, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: alan wake 2, remedy entertainment, epic games publishing, приключенческий экшен, хоррор
alan wake 2, remedy entertainment, epic games publishing, приключенческий экшен, хоррор
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