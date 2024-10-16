App Store и другие сервисы Apple перестали работать у пользователей по всему миру

В последние часы стали поступать массовые сообщения о неработоспособности или продолжительном сбое в функционировании магазина приложений App Store и многих других сервисов Apple. Первым о проблемах магазина сообщил сайт Downdetector, основываясь на информации от «тысяч клиентов».

Через некоторое время на странице состояния системы Apple появились сообщения о сбоях в работе программы корпоративных закупок App Store и покупок по подписке, но не с App Store в целом. Владельцы iPhone, iPad и Mac жалуются, что не могут загрузить приложения после нажатия кнопки «Получить».

В настоящее время пользователи по всему миру сообщают о проблемах в работе практически всех сервисов Apple. Сайт компании открывается не у всех пользователей, не загружается App Store, не воспроизводится музыка в Apple Music, а платёжный сервис Apple Pay не проводит транзакции.