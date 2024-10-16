Корейские хакеры распространяют вирусы через Internet Explorer

Северокорейские хакеры нашли способ распространения вредоносного ПО через старый браузер Internet Explorer. Хотя этот обозреватель был официально отключен, его компоненты продолжают существовать благодаря специальному режиму в Microsoft Edge. Атака происходит без какого-либо участия самого пользователя.

Согласно совместному отчёту Национального центра кибербезопасности Южной Кореи (NCSC) и местного IT-поставщика безопасности AhnLab, злоумышленники использовали неизвестную ранее уязвимость нулевого дня в Internet Explorer для распространения вредоносного ПО среди пользователей в Южной Корее. Несмотря на отключение Internet Explorer на ПК с Windows, элементы браузера функционируют через сторонние приложения, установленные на компьютере, а также есть режим IE в браузере Edge, открывая тем самым возможность для атаки, поясняет PCMag.

Инцидент произошёл в мае этого года. Группа хакеров, известная как APT 37 или ScarCruft, использовала уязвимость Internet Explorer для проведения масштабных злонамеренных действий. Как сообщается в отчёте NCSC и компании AhnLab, хакеры скомпрометировали сервер южнокорейского агентства онлайн-рекламы, что позволило им загрузить вредоносный код через всплывающие рекламные окна. «Эта уязвимость эксплуатируется, когда рекламная программа загружает и отображает рекламное содержимое, — говорится в отчёте AhnLab. — В результате происходит атака нулевого клика, не требующая взаимодействия пользователя».

Исследователи также отметили, что многие южнокорейские пользователи устанавливают бесплатное ПО, такое как антивирусы и другие утилиты, которые отображают рекламное окно в правом нижнем углу экрана. Однако проблема заключается в том, что такие программы часто используют модули, связанные с Internet Explorer, благодаря чему хакеры смогли распространить вредоносное ПО RokRAT, разработанное для выполнения удалённых команд и кражи данных с компьютеров жертв.

В августе Microsoft выпустила патч для устранения уязвимости нулевого дня, получившей код CVE-2024-38178. Однако, как отмечает издание BleepingComputer, существует риск, что хакеры могут найти и другие способы эксплуатации компонентов Internet Explorer, поскольку они продолжают использоваться в Windows и сторонних приложениях.