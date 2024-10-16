Сегодня 17 октября 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Корейские хакеры распространяют вирусы ч...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Корейские хакеры распространяют вирусы через Internet Explorer

Северокорейские хакеры нашли способ распространения вредоносного ПО через старый браузер Internet Explorer. Хотя этот обозреватель был официально отключен, его компоненты продолжают существовать благодаря специальному режиму в Microsoft Edge. Атака происходит без какого-либо участия самого пользователя.

Источник изображения: Rubaitul Azad/Unsplash

Источник изображения: Rubaitul Azad/Unsplash

Согласно совместному отчёту Национального центра кибербезопасности Южной Кореи (NCSC) и местного IT-поставщика безопасности AhnLab, злоумышленники использовали неизвестную ранее уязвимость нулевого дня в Internet Explorer для распространения вредоносного ПО среди пользователей в Южной Корее. Несмотря на отключение Internet Explorer на ПК с Windows, элементы браузера функционируют через сторонние приложения, установленные на компьютере, а также есть режим IE в браузере Edge, открывая тем самым возможность для атаки, поясняет PCMag.

Инцидент произошёл в мае этого года. Группа хакеров, известная как APT 37 или ScarCruft, использовала уязвимость Internet Explorer для проведения масштабных злонамеренных действий. Как сообщается в отчёте NCSC и компании AhnLab, хакеры скомпрометировали сервер южнокорейского агентства онлайн-рекламы, что позволило им загрузить вредоносный код через всплывающие рекламные окна. «Эта уязвимость эксплуатируется, когда рекламная программа загружает и отображает рекламное содержимое, — говорится в отчёте AhnLab. — В результате происходит атака нулевого клика, не требующая взаимодействия пользователя».

Источник изображения: AhnLab

Источник изображения: AhnLab

Исследователи также отметили, что многие южнокорейские пользователи устанавливают бесплатное ПО, такое как антивирусы и другие утилиты, которые отображают рекламное окно в правом нижнем углу экрана. Однако проблема заключается в том, что такие программы часто используют модули, связанные с Internet Explorer, благодаря чему хакеры смогли распространить вредоносное ПО RokRAT, разработанное для выполнения удалённых команд и кражи данных с компьютеров жертв.

В августе Microsoft выпустила патч для устранения уязвимости нулевого дня, получившей код CVE-2024-38178. Однако, как отмечает издание BleepingComputer, существует риск, что хакеры могут найти и другие способы эксплуатации компонентов Internet Explorer, поскольку они продолжают использоваться в Windows и сторонних приложениях.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Белым по белому: хакеры научились обманывать ИИ с помощью невидимых символов Unicode
Вирус-вымогатель атаковал Casio — хакеры украли личные данные клиентов и сотрудников
Данные более 5 млн клиентов Burger King слили в открытый доступ
«Википедию» заполонили белиберда и фейки, сгенерированные ИИ
Android 15 делает устройства практически неуязвимыми для краж
Выяснилось, кто взломал серверы «Доктор Веб» — хакеры DumpForums заявили о похищении 10 Тбайт информации
Рубрики: Новости Software, Новости сети, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности, Браузеры,
Теги: internet explorer, браузеры, хакеры, кибератаки, киберпреступность
internet explorer, браузеры, хакеры, кибератаки, киберпреступность
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Ноутбук ASUS Vivobook S 15 с Copilot+ на Snapdragon X Elite: ИИ и автономность 13
Обзор PCIe 5.0-накопителя Adata Legend 970 Pro: первый не на Phison 6
Witchfire — дикая охота… играть снова и снова. Предварительный обзор 5
Gamesblender № 695: слухи о продаже Ubisoft, Red Dead Redemption на ПК, новый «Мор» и будущее Halo 2

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Учёные нащупали новый источник чистой неограниченной энергии — прямо у нас под ногами
ASML проговорилась о надвигающейся катастрофе: из-за антикитайских санкций компания лишилась более половины заказов
У разработчиков It Takes Two «просто не укладывается в голове», насколько успешной оказалась игра — продажи превысили уже 20 миллионов копий
Глава Intel неожиданно показал 1,8-нм процессор Panther Lake
SpaceX намеревается поймать «палочками для еды» сам корабль Starship в начале 2025 года
«Моя самая ожидаемая игра 2025 года»: в новом трейлере Clair Obscur: Expedition 33 представили персонажей со звёздными голосами 9 ч.
Корейские хакеры распространяют вирусы через Internet Explorer 9 ч.
ВТБ первым из российских банков приобрёл гибридные цифровые права (ГЦП), закупив планшеты YADRO KVADRA_T 10 ч.
Более 600 млн кибератак совершается на пользователей Windows ежедневно 10 ч.
Meta не смогла увильнуть от обвинений в сознательном формировании зависимости у детей — будет суд 12 ч.
«Ноябрь меня эмоционально уничтожит»: динамичный трейлер второго сезона «Аркейн» оставил зрителей под впечатлением 12 ч.
Microsoft сняла с продажи дешёвую подписку Game Pass перед выходом Call of Duty: Black Ops 6 13 ч.
App Store и другие сервисы Apple перестали работать у пользователей по всему миру 14 ч.
Ремейк Resident Evil 4 продолжает радовать Capcom — продажи достигли новой вершины 14 ч.
Безбрежные воды Байкала атаковали рептилоиды — «Мир кораблей» устроил кроссовер с игрой-мемом «Русы против Ящеров» 15 ч.
Марсоход Perseverance запечатлел солнечное затмение с поверхности Красной планеты 54 мин.
Apple помогла BYD создать более совершенные аккумуляторы для электромобилей 58 мин.
Новая статья: Обзор системы жидкостного охлаждения Iceberg Thermal IceFLOE OASIS 360 9 ч.
«Яндекс» представил «ТВ Станцию Бейсик» — доступный телевизор с голосовым управлением и «Алисой» 11 ч.
Honor представила Tablet GT Pro — 12,3-дюймовый OLED, Snapdragon 8s Gen 3 и большая система охлаждения 11 ч.
В России стартовали продажи лёгкого тонкого ноутбука HONOR MagicBook Art 14 со съёмной ИИ-камерой 11 ч.
Honor представила смартфоны X60 и X60 Pro с менее быстрыми чипами, чем у предшественников 11 ч.
Ностальгия в высоком разрешении: консоль Analogue 3D за $250 запустит игры Nintendo 64 в 4К 12 ч.
300 км хода за 5 мин зарядки: ProLogium представила готовый к массовому внедрению кремниевый аккумулятор 12 ч.
Amazon тоже запитает серверы от малых модульных ядерных реакторов 14 ч.