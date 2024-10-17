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Google убеждает суд, что открывать Android для альтернативных магазинов приложений опасно

Google накануне обратилась в апелляционный суд с ходатайством приостановить изменения, на которых настаивает судья предыдущей инстанции Джеймс Донато (James Donato), который рассматривал дело Epic Games. Поисковый гигант обратился с той же просьбой и к самому судье Донато, но он сможет приостановить действие своего решения только в пятницу, 18 октября.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Решение, которое компания обжаловала, вынудит её разрешить распространение сторонних магазинов приложений через собственный «Play Маркет», отказаться от требования применять на своей площадке только платёжную систему Google и принять множество других мер. Оно вступает в силу с 1 ноября. Но, повторяя свои собственные аргументы, которые судья Донато отклонил как «недостаточные», Google настаивает, что его предписание «угрожает способности Google Play обеспечивать пользователям безопасную и надёжную работу».

«Это навредит не только Google — это будет иметь отрицательные последствия для пользователей Android, разработчиков и производителей устройств, которые построили на Android процветающий бизнес», — гласит распространённое среди СМИ заявление Ли-Энн Малхолланд (Lee-Anne Mulholland), вице-президента Google по делам регулирующих органов. Документ состоит из пяти разделов, нижеприведённые заголовки которых дают представление об аргументах Google.

  • «Принуждение Google к распространению сторонних магазинов приложений в Google Play нанесёт ущерб безопасности и конфиденциальности.
  • Открытие сотням сторонних магазинов приложений для Android доступа к каталогу Google Play снизит контроль разработчиков над распространением приложений и подвергнет пользователей риску.
  • Ссылки из приложений в Google Play на внешние загрузки приложений опасны.
  • Устранение возможности выставления счетов в Play как опции снижает надёжность важных средств защиты и функций, на которые полагаются пользователи.
  • Поспешное развёртывание мер правовой защиты повысит угрозу для пользователей, разработчиков и производителей устройств».

А вот так начинается этот документ: «По запросу одного конкурента, Epic Games, окружной суд распорядился провести масштабную переработку Play, которая подвергнет более 100 млн пользователей устройств под Android в США новым существенным угрозам безопасности и вынудит внести фундаментальные изменения в договорные и деловые отношения Google с сотнями тысяч партнёров Google. Суд дал Google всего три недели на реализацию многих из этих масштабных изменений — это непростая задача, создающая неприемлемый риск [возникновения] сбоев в системе безопасности и экосистеме Android».

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Рубрики: Новости Software, ПО для мобильных устройств, Приложения для Android,
Теги: google, google play, epic games, судебные разбирательства, android
google, google play, epic games, судебные разбирательства, android
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