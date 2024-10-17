Google убеждает суд, что открывать Android для альтернативных магазинов приложений опасно

Google накануне обратилась в апелляционный суд с ходатайством приостановить изменения, на которых настаивает судья предыдущей инстанции Джеймс Донато (James Donato), который рассматривал дело Epic Games. Поисковый гигант обратился с той же просьбой и к самому судье Донато, но он сможет приостановить действие своего решения только в пятницу, 18 октября.

Решение, которое компания обжаловала, вынудит её разрешить распространение сторонних магазинов приложений через собственный «Play Маркет», отказаться от требования применять на своей площадке только платёжную систему Google и принять множество других мер. Оно вступает в силу с 1 ноября. Но, повторяя свои собственные аргументы, которые судья Донато отклонил как «недостаточные», Google настаивает, что его предписание «угрожает способности Google Play обеспечивать пользователям безопасную и надёжную работу».

«Это навредит не только Google — это будет иметь отрицательные последствия для пользователей Android, разработчиков и производителей устройств, которые построили на Android процветающий бизнес», — гласит распространённое среди СМИ заявление Ли-Энн Малхолланд (Lee-Anne Mulholland), вице-президента Google по делам регулирующих органов. Документ состоит из пяти разделов, нижеприведённые заголовки которых дают представление об аргументах Google.

«Принуждение Google к распространению сторонних магазинов приложений в Google Play нанесёт ущерб безопасности и конфиденциальности.

Открытие сотням сторонних магазинов приложений для Android доступа к каталогу Google Play снизит контроль разработчиков над распространением приложений и подвергнет пользователей риску.

Ссылки из приложений в Google Play на внешние загрузки приложений опасны.

Устранение возможности выставления счетов в Play как опции снижает надёжность важных средств защиты и функций, на которые полагаются пользователи.

Поспешное развёртывание мер правовой защиты повысит угрозу для пользователей, разработчиков и производителей устройств».

А вот так начинается этот документ: «По запросу одного конкурента, Epic Games, окружной суд распорядился провести масштабную переработку Play, которая подвергнет более 100 млн пользователей устройств под Android в США новым существенным угрозам безопасности и вынудит внести фундаментальные изменения в договорные и деловые отношения Google с сотнями тысяч партнёров Google. Суд дал Google всего три недели на реализацию многих из этих масштабных изменений — это непростая задача, создающая неприемлемый риск [возникновения] сбоев в системе безопасности и экосистеме Android».