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«Мама, я создал город»: Илон Маск перенёс штаб-квартиру SpaceX в будущий город Старбейс в Техасе

Непростые взаимоотношения с властями отдельных штатов миллиардера Илона Маска (Elon Musk), чьё благосостояние сейчас оценивается в $400 млрд минимум, то и дело заставляют его менять «прописку» своих компаний. Следуя недавно данному обещанию, Маск перенёс физический адрес штаб-квартиры своей аэрокосмической компании SpaceX из Калифорнии в Техас.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

В данном штате у SpaceX имеется стартовая площадка Starbase рядом с населённым пунктом Бока-Чика, отныне именно она считается официальным адресом регистрации всей компании. «Штаб-квартира SpaceX теперь официально будет располагаться в городе Старбейс, штат Техас», — заявил предприниматель. Руководство SpaceX попросило у местных властей организовать выборы, чтобы придать площадке для космических запусков Starbase статус города. Там живут сотни сотрудников компании. Позднее Маск в ответ одному из пользователей в X отметил свою мать Мэй Маск и написал: «Смотри мама, я создал город».

Юридический адрес SpaceX был перенесён из Делавэра в Техас в текущем году, поскольку Маск оказался недоволен судебными решениями, выносимыми в его адрес местным правосудием. Ранее Маск перенёс из Калифорнии в Техас штаб-квартиру компании Tesla, мотивировав подобное решение конфликтом с властями первого из штатов, возникшим из-за локдауна автосборочного предприятия в период пандемии весной 2020 года. Эксперты усмотрели в данном шаге миллиардера и вполне прагматичные мотивы, связанные с оптимизацией налогов, поскольку вслед за штаб-квартирой Tesla в Техас в 2021 году перебрался и сам Илон Маск. В Калифорнии при этом сохранился исследовательский центр Tesla, где ведутся важные для компании разработки.

В июле текущего года миллиардер принял решение перенести штаб-квартиры X и SpaceX из Калифорнии в Техас, поскольку выразил недовольство изменениями в местном законодательстве первого из штатов, касающимися прав подростков на гендерную самоидентификацию. Тем самым многодетный отец выразил протест против принятия законов, ломающих судьбы детей. На собрании акционеров Tesla этим летом также рассматривался вопрос о переносе юридического адреса компании из Делавэра в Техас. Эта инициатива была поднята Маском после того, как суд Делавэра лишил его права претендовать на вознаграждение за труд в размере $56 млрд.

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Теги: илон маск, spacex, техас, starbase, калифорния
илон маск, spacex, техас, starbase, калифорния
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