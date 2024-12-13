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Видео: автопилот Google не справился с круговым перекрёстком и «закружил» роботакси Waymo

В социальных сетях завирусилось видео, на котором роботакси Waymo без устали кружит на кольцевой перекрёстке, будто привязанное. Видео получилось забавным, но этот случай наглядно демонстрирует, зачем беспилотные такси нужно обучать на настоящих дорогах.

Источник изображения: Waymo

Источник изображения: Waymo

В ответ на просьбу ресурса TechCrunch пояснить происходящее, представитель Waymo сообщил, что на борту транспортного средства в этот момент не было пассажиров, и что компания уже решила проблему с помощью выпуска обновления программного обеспечения для своего автопарка. Тем не менее, TechCrunch запросил у Waymo дополнительную информацию о причинах столь странного поведению автомобиля, а также попросил поделиться подробностями о том, как инженерам компании удалось справиться с этой проблемой.

Пользователи не впервые сталкиваются со странностями в поведении роботокси. Видеоролики, запечатлевшие странное поведение роботакси, стали чаще встречаться в Сети в прошлом году, особенно много их поступает из Сан-Франциско, где автономные транспортные средства уже давно не редкость. В начале этого года жительница города организовала прямую трансляцию с показом того, как беспилотники Waymo всю ночь сигналили на парковке возле её квартиры.

Сервис роботакси Waymo One продолжает расширять охват территории в США, в том числе, в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, вдвое увеличив с мая количество еженедельных перевозок в беспилотных такси до 100 000. Для того чтобы роботакси лучше справлялись со сложными дорожными ситуациями, компания сейчас использует для их обучения ИИ-модель Google Gemini.

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Теги: waymo, роботакси, автономный транспорт
waymo, роботакси, автономный транспорт
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