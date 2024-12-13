Наушники Apple AirPods со следующего года начнут собирать в Индии

Программа локализации производства электронных устройств Apple в Индии постепенно охватывает не только всех основных подрядчиков компании, но и всё больший ассортимент продукции. Как сообщает Bloomberg, тайваньская Foxconn должна в начале следующего года приступить к сборке на юге Индии беспроводных наушников Apple AirPods.

Устройства данного типа впервые будут собираться на территории Индии. Foxconn для этих целей задействует новое предприятие возле Хайдарабада, столицы южного штата Телангана. Выпуск AirPods здесь будет налажен с первого квартала следующего года. Более того, пробное производство беспроводных наушников на этой фабрике уже запущено, и в случае необходимости его удастся быстро масштабировать.

Помимо наушников, в значимых объёмах на территории Индии будут собираться только iPhone, если говорить об ассортименте локализованной продукции Apple. На мировом рынке беспроводных наушников по состоянию на второй квартал этого года Apple занимала 22 % с 16,8 млн отгруженных устройств такого типа, по данным Canalys. С марта по сентябрь экспорт iPhone из Индии вырос примерно на треть, в денежном выражении достигнув $6 млрд. Ещё в прошлом году индийское подразделение Jabil начало выпускать корпуса для AirPods, которые отправляло на экспорт в Китай и Вьетнам. Со следующего года удастся наладить сборку самих наушников Apple AirPods в Индии, но основная их часть в обозримом будущем станет отправляться на экспорт.