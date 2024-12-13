Microsoft выпустила компактную, но высококачественную ИИ-модель Phi-4

Компания Microsoft представила Phi-4 — свою новейшую большую языковую модель генеративного искусственного интеллекта. Новинка отличается относительно компактными размерами и высокой производительностью. Она доступна в режиме предварительного просмотра для исследовательских целей.

Microsoft Phi-4 работает более качественно по сравнению с предшественником по ряду критериев, в том числе в решении математических задач, уверяет разработчик — отчасти это результат более высокого качества данных для обучения. Phi-4 пока присутствует в очень ограниченном доступе на платформе для разработки Azure AI Foundry — в соответствии с лицензионным соглашением пользоваться ей можно только в исследовательских целях.

Малая языковая модель нового поколения имеет 14 млрд параметров — она позиционируется как конкурент таким проектам как GPT-4o mini, Gemini 2.0 Flash и Claude 3.5 Haiku. Эти небольшие модели ИИ работают быстрее, их обслуживание обходится дешевле, а качество их работы в последнее время резко подскочило.

Microsoft объясняет успехи Phi-4 тем, что при её обучении использовался созданный человеком высококачественный контент совместно с «синтетическими массивами данных высокого качества», а также тем, что после обучения производилась некоторая доработка модели.

Примечательно, что Phi-4 стала первой моделью этой серии, выпущенной после ухода Себастьена Бубека (Sebastien Bubeck). Он занимал пост вице-президента по исследованиям в области искусственного интеллекта в Microsoft и был ключевой фигурой в разработке моделей Phi, а в октябре он ушёл из компании в OpenAI.