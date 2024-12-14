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Власти США готовят новые ограничения в сфере ИИ для Китая, которые коснутся третьих стран

Издание The Wall Street Journal к концу недели определилось со спецификой новых ограничений, которые власти США готовят в сфере поставок компонентов и систем искусственного интеллекта в КНР через третьи страны. Усиление экспортных ограничений США в таком ключе грозит ухудшить взаимоотношения с рядом стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Ближайшим геополитическим союзникам США, как уточняет источник, новые ограничения не грозят, а вот страны, которые в этом смысле стараются быть равноудалёнными от Китая и США, могут попасть под ограничения на закупку компонентов для систем искусственного интеллекта, которые через данные страны могут попадать в Китай, по мнению американских чиновников.

Помимо запрета на поставки ускорителей вычислений на базе GPU, власти США готовят и более широкие формулировки, которые позволяют подогнать под ограничения поставок самые разные вычислительные компоненты. Площадь кристалла, количество и плотность размещения транзисторов на нём и некоторые косвенные признаки, указывающие на возможность использования чипа в системах ИИ, станут критериями при формулировании экспортных ограничений. Как сообщается, TSMC и Samsung уже получили письма от американских регуляторов, рекомендующие не принимать заказы от китайских клиентов, касающиеся изготовления высокопроизводительных чипов по передовым техпроцессам.

Власти США также стремятся ограничить доступ китайских компаний к вычислительным мощностям, расположенным в других странах. Экспорт программного обеспечения из США также будет подвержен дополнительному контролю, если планируемые меры удастся реализовать.

Американские чиновники уже вмешались в процесс сотрудничества Microsoft и компании G42 из ОАЭ, которая была вынуждена отказаться от взаимодействия с китайскими партнёрами и инвесторами в обмен на доступ к ускорителям вычислений Nvidia и американским инвестициям. Малайзия может стать следующей мишенью санкций США, поскольку страна одновременно поддерживает дружественные отношения с Китаем, пытаясь развивать собственную инфраструктуру центров обработки данных и систем искусственного интеллекта. Все описываемые меры только обсуждаются и в конечном итоге могут быть реализованы в модифицированном виде, если дело вообще дойдёт до их внедрения, ведь срок полномочий действующего правительства США истекает в январе.

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Теги: сша, санкции, китай, ии
сша, санкции, китай, ии
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