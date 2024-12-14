Ноутбуки на Arm-совместимых чипах часто возвращают продавцам, как заявляет Intel

Совмещающая свою текущую должность с постом генерального директора Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus) в обычном режиме руководит продуктовым подразделением Intel, а потому стремится понимать, что происходит в рознице. По её словам, продавцы часто сталкиваются с возвратами ноутбуков на базе процессоров с Arm-совместимой архитектурой.

«Обратившись к любому ретейлеру, можно узнать, что главной проблемой для него является высокий процент возврата», — охарактеризовала ситуацию с экспансией ПК на базе Arm-совместимых процессоров представительница Intel. Чаще всего это происходит из-за того, что привычные пользователю вещи на таких ПК просто не работают, как добавила Мишель Джонстон Холтхаус.

Независимая статистика гласит, что Arm-совместимые процессоры занимают около 10 % рынка ПК, но основная их часть носит марку Apple, подразумевая наличие собственной программной экосистемы. В случае с компьютерами, ориентированными на эксплуатацию Windows, доля Arm-совместимых процессоров значительно меньше. Например, по итогам третьего квартала процессоры Qualcomm семейства Snapdragon X Elite занимали не более 0,8 % рынка ПК. При этом руководство Qualcomm надеется, что через несколько лет Arm-совместимые процессоры в целом займут до 50 % рынка клиентских ПК. По словам представителей Intel, пока значительный процент ноутбуков на базе таких процессоров возвращается в магазины после покупки.

Руководство Intel при этом осознаёт, что Apple проделала огромную работу для распространения своих Arm-совместимых процессоров на рынке. Мишель Джонстон Холтхаус признаёт, что Arm получит больше, чем имеет сейчас, но на этом пути будут стоять серьёзные барьеры: «У нас будет больше соперников, чем когда-либо, новые конкуренты выйдут на рынок в 2025 году».