Акции Broadcom подорожали на 24 %, капитализация компании впервые превысила $1 трлн

В давно устоявшемся списке компаний с величиной капитализации более $1 трлн вчера появился новичок в лице Broadcom, курс акций которой вчера подскочил на 24 % после публикации квартальной отчётности и невзирая на слухи о намерениях Apple отказаться от использования её компонентов в своей продукции.

По сути, как отмечает CNBC, минувшая пятница стала для акций Broadcom самым успешным днём на фондовом рынке за всю историю существования компании, поскольку курс акций вырос более чем на 24 % по итогам вчерашней сессии. Итоги квартала превзошли ожидания аналитиков, продемонстрировав сильное увеличение выручки в сегменте компонентов для систем искусственного интеллекта. Совокупная выручка компании увеличилась на 51 % год к году до $14,05 млрд и даже немного недотянула до прогнозируемой величины, но в целом на направлении ИИ выручка компании по итогам фискального года выросла на 220 % до $12,2 млрд, по словам руководства. Квартальная выручка в сегменте полупроводниковых решений в годовом сравнении увеличилась только на 12 % до $8,23 млрд.

Положительной динамики акциям Broadcom добавило заявление главы компании Хока Тана (Hock Tan) о разработке чипа для систем ИИ по индивидуальному заказу крупных облачных клиентов. Чистая прибыль компании в четвёртом сегменте выросла на 23 % до $4,32 млрд. Аналитики рекомендовали акции Broadcom к покупке, объяснив такую рекомендацию способностью компании увеличить свои доходы в сфере компонентов для систем ИИ. Впрочем, конкуренция со стороны Nvidia представляет определённую угрозу для экспансии бизнеса Broadcom в этой сфере. Потенциал последней в сегменте ИИ, по мнению представителей Morgan Stanley, будет наиболее активно развиваться в ближайшие два или три года.