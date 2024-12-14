Сегодня 17 декабря 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Акции Broadcom подорожали на 24 %, капит...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Акции Broadcom подорожали на 24 %, капитализация компании впервые превысила $1 трлн

В давно устоявшемся списке компаний с величиной капитализации более $1 трлн вчера появился новичок в лице Broadcom, курс акций которой вчера подскочил на 24 % после публикации квартальной отчётности и невзирая на слухи о намерениях Apple отказаться от использования её компонентов в своей продукции.

Источник изображения: Broadcom

Источник изображения: Broadcom

По сути, как отмечает CNBC, минувшая пятница стала для акций Broadcom самым успешным днём на фондовом рынке за всю историю существования компании, поскольку курс акций вырос более чем на 24 % по итогам вчерашней сессии. Итоги квартала превзошли ожидания аналитиков, продемонстрировав сильное увеличение выручки в сегменте компонентов для систем искусственного интеллекта. Совокупная выручка компании увеличилась на 51 % год к году до $14,05 млрд и даже немного недотянула до прогнозируемой величины, но в целом на направлении ИИ выручка компании по итогам фискального года выросла на 220 % до $12,2 млрд, по словам руководства. Квартальная выручка в сегменте полупроводниковых решений в годовом сравнении увеличилась только на 12 % до $8,23 млрд.

Положительной динамики акциям Broadcom добавило заявление главы компании Хока Тана (Hock Tan) о разработке чипа для систем ИИ по индивидуальному заказу крупных облачных клиентов. Чистая прибыль компании в четвёртом сегменте выросла на 23 % до $4,32 млрд. Аналитики рекомендовали акции Broadcom к покупке, объяснив такую рекомендацию способностью компании увеличить свои доходы в сфере компонентов для систем ИИ. Впрочем, конкуренция со стороны Nvidia представляет определённую угрозу для экспансии бизнеса Broadcom в этой сфере. Потенциал последней в сегменте ИИ, по мнению представителей Morgan Stanley, будет наиболее активно развиваться в ближайшие два или три года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Apple перейдёт на собственные модули Wi-Fi и Bluetooth уже в следующем году — сначала в Apple TV, а после в iPhone
Apple выпустит собственный серверный процессор для «Яблочного интеллекта»
Broadcom придумала, как укладывать кристаллы на чипах так, чтобы они работали быстрее
Глава Минцифры рассказал, когда россиян начнут подключать к 5G — к тому времени в мире появится 6G
Роскомнадзор пригрозил блокировкой AWS и ещё семи крупным хостерам — это может лишить россиян доступа к тысячам сайтов
Расправа над Гелсингером — роковая ошибка совета директоров, которая приведёт к распродаже Intel по частям?
Теги: broadcom, финансы, ии, аналитика
broadcom, финансы, ии, аналитика
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100 с операционной системой webOS 3
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-51-71QJ: сама универсальность 3
Обзор смартфона TECNO CAMON 30S: компромиссы по делу 3
Antonblast — круши, ломай и веселись. Рецензия 1

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Выглядит великолепно»: фанаты остались в восторге от демонстрации фракции «Подземелья» из Heroes of Might & Magic: Olden Era
Электромобиль BYD за $10 000 обогнал Tesla Model Y и все прочие машины по популярности в Китае
Легендарному процессору Intel 8080 исполнилось 50 лет
Умные очки Ray-Ban Meta получили «живой ИИ», переводчик в реальном времени и Shazam
Начался суд между Arm и Qualcomm: глава Arm признался, что компания не собирается выпускать собственные чипы
Детективная игра Agatha Christie — Death on the Nile позволит по-новому взглянуть на один из самых известных романов Агаты Кристи 11 ч.
«Разочарованным не уйдёт никто»: ведущие разработчики намекнули, что в The Witcher 4 появится «Гвинт» 12 ч.
В комментариях на YouTube появились голосовые сообщения — это должно сблизить блогеров и зрителей 13 ч.
Слухи: 2K отменила неанонсированную Tiny Tina’s Wonderlands 2 14 ч.
Студия ветеранов CD Projekt Red нашла $3 млн на создание онлайн-экшена о феодальной Японии, который переосмыслит боевую систему в играх от первого лица 15 ч.
Нет денег, знаний, данных и людей: в России снизилась готовность компаний к внедрению ИИ 15 ч.
Databricks завершает раунд мегафинансирования на сумму $9,5 млрд 15 ч.
Tesla и Маск потеряют более $100 млрд, если суд не позволит выплатить огромный бонус за работу Маска в 2018 году 16 ч.
Hangar 13 объяснила, почему Mafia: The Old Country не станет конкурентом GTA VI 16 ч.
Кооперативный роглайк-экшен Elden Ring Nightreign можно будет попробовать в феврале, но не всем 20 ч.
Экпресс-тест Wi-Fi 6 роутера Huawei AX2 New: простой, не простоватый 1 мин.
В 2025 году в Европе появится сразу семь ИИ-фабрик EuroHPC 2 ч.
VMware + ИИ: после квартального отчёта акции Broadcom выросли на 24 %, а рыночная стоимость компании впервые превысила $1 трлн 9 ч.
Новая статья: Обзор TECNO SPARK Go 1: бюджетный смартфон с парой сюрпризов 10 ч.
Плата Asus ROG Strix B860-A для грядущих более доступных Arrow Lake-S показалась на видео 12 ч.
TCL выпустила телевизоры T6L QD-Mini LED TV 2025 с квантовыми точками и частотой обновления до 288 Гц по цене от $390 до $850 15 ч.
В Калтехе создали микроботов с ультразвуковым приводом для доставки лекарств в любую точку человеческого тела 15 ч.
Европа договорилась о создании конкурента Starlink — система IRIS² из 290 спутников за €10,6 млрд заработает к 2030 году 16 ч.
Южнокорейская FuriosaAI включается в ИИ-гонку с собственным ускорителем RNGD 18 ч.
Представлен смартфон Vivo Y300, который в 7 раз громче обычного смартфона 20 ч.