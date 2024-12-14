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Qualcomm отрицает высокий процент возвратов Windows-ПК на процессорах Snapdragon X

Неосторожное высказывание одной из исполняющих обязанности генерального директора Intel по поводу высокого процента возврата ноутбуков на базе Arm-совместимых процессоров очевидным образом затрагивало интересы Qualcomm, которая в текущих условиях остаётся основным поставщиком таких чипов для Windows-ПК. Представители Qualcomm заверили, что процент возврата остаётся в пределах отраслевой нормы.

Источник изображения: Qualcomm Technologies

Источник изображения: Qualcomm Technologies

Соответствующие заявление было направлено в адрес ресурса CRN представителями Qualcomm в пятницу: «Наши устройства продолжают получать более 4 звёзд в потребительских обзорах, включая награды от Fast Company, TechRadar и многих работающих на потребительском рынке изданий. Процент возврата наших устройств остаётся в пределах отраслевой нормы». В Qualcomm продолжают считать, что в ближайшие пять лет от 30 до 50 % ноутбуков перейдут на использование платформ, не имеющих отношения к x86-совместимой.

Процессоры Qualcomm семейства Snapdragon X для ПК под управлением операционных систем Microsoft Windows были представлены в июне этого года. Помимо поддержки популярных операционных систем, они обеспечивали ускорение работы с искусственным интеллектом. Тем не менее, сохраняя Arm-совместимую архитектуру, данные процессоры не всегда обеспечивали корректную работу программного обеспечения для Windows. Разработанный в сотрудничестве с Microsoft эмулятор всех проблем с совместимостью программного обеспечения решить не мог.

Временно исполняющая обязанности генерального директора Intel Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus) на недавней технологической конференции Barclays заявила: «Если посмотреть на объёмы инвестиций в Arm и на ту работу, которую проделала Microsoft, можно обнаружить существенное усилие к превращению (архитектуры) Arm на ПК в повсеместно используемую, но пока остаются существенные препятствия к превращению Arm в общеупотребительную архитектуру в сегменте ПК».

Она также заявила, что хотя Intel опоздала с выводом на рынок процессоров, которые сочетают производительность и энергоэффективность по примеру Arm-совместимых, к настоящему времени она наверстала упущенное и недавно представленные чипы Core Ultra 200V могут обеспечить сопоставимый пользовательский опыт. Многие клиенты Intel, по мнению Холтхаус, теперь могут утверждать, что компания сосредоточилась на правильных вещах. При этом она признаёт, что конкуренция будет усиливаться: «Вы увидите появление новых конкурентов на рынке в 2025 году, и нам придётся буквально вставать на цыпочки, чтобы достигать победы». Та же Qualcomm, как стало известно из ранних комментариев представителей этой компании, развивает цепочки продаж по всему миру, чтобы успешнее продвигать на рынок ноутбуки, основанные на процессорах Snapdragon X.

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Теги: qualcomm, qualcomm snapdragon, arm, intel, snapdragon x
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