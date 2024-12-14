Апелляционный суд не стал откладывать блокировку TikTok в США с 19 января — Apple и Google велели приготовиться

Апелляционный суд США по округу Колумбия отклонил ходатайство администрации TikTok о временной приостановке действия или отмене закона, который требует, чтобы китайская компания ByteDance отказалась от этой платформы под угрозой её блокировки в стране.

В минувший понедельник администрация TikTok и компания ByteDance подали экстренное ходатайство в Апелляционный суд, в котором попросили дополнительное время для направления дела в Верховный суд США. Две компании предупредили, что без надлежащего судебного разбирательства закон послужит основанием для «закрытия TikTok — одной из популярнейших в стране платформ для публичных выступлений — для более чем 170 млн её местных пользователей в месяц».

Суд отклонил ходатайство, заявив, что TikTok и ByteDance не привели ни одного прецедента, «при котором суд, отклонив конституционный иск в отношении принятого Конгрессом закона, заблокировал бы вступление закона в силу, пока Верховный суд изыщет возможность его пересмотра». Этот закон гласит, что TikTok будет запрещён в США, если ByteDance до 19 января не откажется от платформы; он также предоставляет правительству США широкие полномочия вводить запрет на другие иностранные приложения, которые могут вызывать опасения по поводу сбора принадлежащих американским гражданам данных.

По версии Минюста США, факт «контроля Китая над приложением TikTok представляет длящуюся угрозу национальной безопасности». Администрация TikTok настаивает, что Минюст неверно интерпретирует природу связи соцсети с Китаем: данные пользователей и алгоритм рекомендации контента размещаются на серверах Oracle, а влияющие на американских пользователей решения модераторов принимаются в США.

Если Верховный суд не отменит действие закона, судьба TikTok окажется в руках действующего президента США Джо Байдена (Joe Biden), который может 19 января дать 90 дней на отчуждение платформы от ByteDance. При этом с 20 января в должность главы государства вступает Дональд Трамп (Donald Trump). В свою первую бытность президентом Трамп безуспешно пытался заблокировать TikTok, но в минувшем ноябре перед выборами заявил, что не допустит блокировки платформы. Накануне председатель Комитета Палаты представителей США по вопросам Китая сообщил представителям компаний Alphabet (владеет Google) и Apple, что они должны быть готовы удалить TikTok из своих магазинов приложений 19 января.