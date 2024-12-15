Впервые в состав индекса Nasdaq-100 войдёт криптовалютная компания

Американская компания MicroStrategy (MSTR), возглавляемая Майклом Сейлором (Michael Saylor), вошла в престижный индекс Nasdaq-100, включающий крупнейшие нефинансовые компании на бирже Nasdaq. Это первый случай, когда в индекс добавлена компания, ориентированная на криптовалюту, в частности на биткоин (BTC).

Вход в Nasdaq-100, где уже представлены такие гиганты, как Apple, Microsoft, Amazon и Tesla, откроет MicroStrategy доступ к крупнейшим мировым биржевым фондам (ETF), включая фонд Invesco QQQ ETF и значительно расширит доступ инвесторов к акциям компании. Как сообщает портал CoinDesk, включение MicroStrategy в индекс Nasdaq-100 произошло после того, как рыночная капитализация MSTR достигла примерно $92 млрд на момент 29 ноября — в день, когда Nasdaq подвела итоги рынка перед ежегодной ребалансировкой индекса.

По оценкам старшего аналитика ETF Bloomberg Intelligence Эрика Балчунаса (Eric Balchunas), это обеспечит MicroStrategy 40-е место в индексе с весом около 0,47 %. Для сравнения, вес Apple до ребалансировки составлял почти 9 %, а Qualcomm — чуть более 1 %.

Это событие значительно увеличит представленность биткоина в индексе Nasdaq-100, поскольку MicroStrategy владеет этой криптовалютой на сумму около $42 млрд. По словам Балчунаса, ETF, отслеживающие Nasdaq-100, управляют активами на сумму более $550 млрд, крупнейшим из которых является Invesco QQQ Trust (QQQ) с активами более $300 млрд. Джеймс Ван Стратен (James Van Straten), старший аналитик CoinDesk, отметил: «Включение MicroStrategy в Nasdaq 100, возможно, является вторым по значимости событием 2024 года после запуска спотовых ETF в США».

Ван Стратен также подчеркнул, что фонды, отслеживающие индекс, часто покупают активы «по любой цене» на ежемесячной основе, что создаст дополнительный спрос на акции MSTR. Это особенно важно в контексте продолжающейся практики MicroStrategy по выпуску акций на рынке и, по его словам, «хоть и размывает акционерный капитал, но при этом создаёт более широкую базу покупателей».

Однако, коллега Балчунаса, Джеймс Сейффарт (James Seyffart), предупреждает, что присутствие MicroStrategy в индексе может быть недолгим. В марте компания может быть переклассифицирована как финансовая, поскольку её стоимость почти полностью зависит от запасов биткоина, а не от основной операционной деятельности. Стоит сказать, что глава MicroStrategy ранее заявлял о намерении превратить компанию в «биткоин-банк» (bitcoin bank), что ещё больше отдалит её от статуса технологической компании. Напомним, ребалансировка Nasdaq 100 и, соответственно, QQQ и связанных ETF вступит в силу 23 декабря.