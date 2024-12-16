Сегодня 17 декабря 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Хакеры похитили рекордный объём личных д...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Хакеры похитили рекордный объём личных данных россиян в 2024 году

2024 год установил антирекорд по утечкам персональных данных граждан России. Эксперты по кибербезопасности компании F.A.C.C.T. обнаружили 259 новых баз данных российских компаний, выложенных на хакерских форумах и в Telegram-каналах. Это на 5 % больше, чем в 2023 году, когда подобных утечек было зарегистрировано 246. Несмотря на ужесточение законодательства, крупные штрафы и уголовную ответственность, бизнес и госструктуры не успевают адаптироваться к новым реалиям.

Источник изображения: KeepCoding / Unsplash

Источник изображения: KeepCoding / Unsplash

Чаще всего кибератакам подвергались компании ретейла, интернет-магазины, медицинские учреждения и образовательные организации. В украденных базах содержались фамилии, имена, отчества, даты рождения, адреса, адреса электронной почты и номера телефонов пользователей. При этом большинство украденных данных распространялось бесплатно, поскольку целью злоумышленников было нанесение максимального ущерба компаниям и их клиентам. В 2024 году в Telegram появилось множество как публичных, так и закрытых каналов, где выкладывались утечки, ранее остававшиеся приватными. Одной из крупнейших стала публикация архива, включавшего 404 базы данных.

Масштабы проблемы подчёркивают данные центра мониторинга Solar AURA. За год было зафиксировано 898 сообщений об утечках данных россиян, что вдвое больше показателей 2023 года. Количество строк в опубликованных базах год к году увеличилось до 1 млрд. Среди них — 85 млн адресов электронной почты и 237 млн номеров телефонов. Наибольшее количество утечек зафиксировано в сфере ретейла (248 случаев), услуг (119), госсекторе (56) и образовательных учреждениях (52).

По данным Роскомнадзора, за первые девять месяцев 2024 года было зарегистрировано 110 фактов утечек персональных данных, что меньше, чем за тот же период 2023 года (145 случаев). Однако эта статистика отражает только инциденты, по которым регулятор инициировал расследования. Примечательно, что в январе 2024 года было зафиксировано 19 крупных утечек, из-за которых в открытый доступ попали более 510 млн строк персональных данных.

28 ноября 2024 года в России был принят закон, ужесточающий ответственность за утечки персональных данных, вплоть до уголовной. Штрафы для компаний составляют от 5 до 15 млн рублей за первый инцидент и до 3 % от годового оборота компании за повторные нарушения. Максимальная сумма штрафа достигает 500 млн рублей. В то же время предусмотрены послабления: компании, которые в течение трёх лет инвестировали в информационную безопасность не менее 0,1 % от своей выручки и соблюдали требования регулятора, смогут рассчитывать на снижение штрафов.

Тем не менее бизнес, по мнению экспертов, не готов к ужесточению требований. Вице-президент по информационной безопасности ПАО «ВымпелКом» Алексей Волков заявил, что компании не успеют адаптироваться к нововведениям до 2025 года. Он подчеркнул, что создание системы информационной безопасности требует не только значительных ресурсов, но и долгосрочного изменения организационной культуры. «Безопасность нельзя купить или построить – её можно только взрастить», — отметил Волков.

Количество атак с использованием программ-вымогателей в 2024 году выросло на 44 % по сравнению с предыдущим годом. В 10 % случаев злоумышленники не требовали выкупа, а намеренно наносили ущерб для дестабилизации работы бизнеса. В 50 % инцидентов использовались шифровальщики LockBit 3 Black и Mimic. Средняя сумма выкупа превысила 50 млн рублей, а минимальные требования для малого бизнеса составляли 100 тыс. рублей. Наибольшее количество атак пришлось на строительные, фармацевтические и IT-компании.

Прогосударственные хакерские группировки, число которых выросло до 27 в 2024 году (по сравнению с 14 в 2023 году), всё чаще становятся ключевыми инициаторами кибератак. Они используют методы, характерные для спецслужб, и нацеливаются на государственные учреждения, научные институты, промышленные предприятия и объекты критической инфраструктуры страны. Главными целями таких атак остаются шпионаж и диверсии.

Аналитики предупреждают, что в 2025 году рост числа утечек данных и кибератак продолжится. Угрозы будут усиливаться за счёт развития технологий, включая ИИ, который начнёт использоваться для создания более изощрённых методов хакерских атак, массового фишинга и поиска уязвимостей в информационных системах. Для противодействия этим вызовам потребуется объединение усилий бизнеса, государства и экспертов. Только системный подход позволит предотвратить дальнейшие репутационные и финансовые потери.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
«Крупнейший прорыв в пиратстве Windows и Office»: хакеры взломали систему лицензирования Microsoft
Российского хакера, за которого в США объявили награду в $10 млн, будут судить в Калининграде
Хакеры провели масштабную кибератаку на Европу и Америку через уязвимости в Windows, Firefox и Tor
Мошенники начали угонять аккаунты с помощью повреждённых файлов Microsoft Word
ChatGPT сломается, если его спросить про Дэвида Майера
Гибель белки создала самый быстрорастущий мемкоин в истории — он превзошёл Dogecoin
Теги: хакеры, киберпреступность, кибератаки, персональные данные, утечка данных, россия
хакеры, киберпреступность, кибератаки, персональные данные, утечка данных, россия
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100 с операционной системой webOS 3
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-51-71QJ: сама универсальность 3
Обзор смартфона TECNO CAMON 30S: компромиссы по делу 3
Antonblast — круши, ломай и веселись. Рецензия 1

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Выглядит великолепно»: фанаты остались в восторге от демонстрации фракции «Подземелья» из Heroes of Might & Magic: Olden Era
Электромобиль BYD за $10 000 обогнал Tesla Model Y и все прочие машины по популярности в Китае
Легендарному процессору Intel 8080 исполнилось 50 лет
Умные очки Ray-Ban Meta получили «живой ИИ», переводчик в реальном времени и Shazam
Начался суд между Arm и Qualcomm: глава Arm признался, что компания не собирается выпускать собственные чипы
Детективная игра Agatha Christie — Death on the Nile позволит по-новому взглянуть на один из самых известных романов Агаты Кристи 11 ч.
«Разочарованным не уйдёт никто»: ведущие разработчики намекнули, что в The Witcher 4 появится «Гвинт» 12 ч.
В комментариях на YouTube появились голосовые сообщения — это должно сблизить блогеров и зрителей 13 ч.
Слухи: 2K отменила неанонсированную Tiny Tina’s Wonderlands 2 14 ч.
Студия ветеранов CD Projekt Red нашла $3 млн на создание онлайн-экшена о феодальной Японии, который переосмыслит боевую систему в играх от первого лица 15 ч.
Нет денег, знаний, данных и людей: в России снизилась готовность компаний к внедрению ИИ 15 ч.
Databricks завершает раунд мегафинансирования на сумму $9,5 млрд 15 ч.
Tesla и Маск потеряют более $100 млрд, если суд не позволит выплатить огромный бонус за работу Маска в 2018 году 16 ч.
Hangar 13 объяснила, почему Mafia: The Old Country не станет конкурентом GTA VI 16 ч.
Кооперативный роглайк-экшен Elden Ring Nightreign можно будет попробовать в феврале, но не всем 20 ч.
Экпресс-тест Wi-Fi 6 роутера Huawei AX2 New: простой, не простоватый 1 мин.
В 2025 году в Европе появится сразу семь ИИ-фабрик EuroHPC 2 ч.
VMware + ИИ: после квартального отчёта акции Broadcom выросли на 24 %, а рыночная стоимость компании впервые превысила $1 трлн 9 ч.
Новая статья: Обзор TECNO SPARK Go 1: бюджетный смартфон с парой сюрпризов 10 ч.
Плата Asus ROG Strix B860-A для грядущих более доступных Arrow Lake-S показалась на видео 12 ч.
TCL выпустила телевизоры T6L QD-Mini LED TV 2025 с квантовыми точками и частотой обновления до 288 Гц по цене от $390 до $850 15 ч.
В Калтехе создали микроботов с ультразвуковым приводом для доставки лекарств в любую точку человеческого тела 15 ч.
Европа договорилась о создании конкурента Starlink — система IRIS² из 290 спутников за €10,6 млрд заработает к 2030 году 16 ч.
Южнокорейская FuriosaAI включается в ИИ-гонку с собственным ускорителем RNGD 18 ч.
Представлен смартфон Vivo Y300, который в 7 раз громче обычного смартфона 20 ч.