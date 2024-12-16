Хакеры похитили рекордный объём личных данных россиян в 2024 году

2024 год установил антирекорд по утечкам персональных данных граждан России. Эксперты по кибербезопасности компании F.A.C.C.T. обнаружили 259 новых баз данных российских компаний, выложенных на хакерских форумах и в Telegram-каналах. Это на 5 % больше, чем в 2023 году, когда подобных утечек было зарегистрировано 246. Несмотря на ужесточение законодательства, крупные штрафы и уголовную ответственность, бизнес и госструктуры не успевают адаптироваться к новым реалиям.

Чаще всего кибератакам подвергались компании ретейла, интернет-магазины, медицинские учреждения и образовательные организации. В украденных базах содержались фамилии, имена, отчества, даты рождения, адреса, адреса электронной почты и номера телефонов пользователей. При этом большинство украденных данных распространялось бесплатно, поскольку целью злоумышленников было нанесение максимального ущерба компаниям и их клиентам. В 2024 году в Telegram появилось множество как публичных, так и закрытых каналов, где выкладывались утечки, ранее остававшиеся приватными. Одной из крупнейших стала публикация архива, включавшего 404 базы данных.

Масштабы проблемы подчёркивают данные центра мониторинга Solar AURA. За год было зафиксировано 898 сообщений об утечках данных россиян, что вдвое больше показателей 2023 года. Количество строк в опубликованных базах год к году увеличилось до 1 млрд. Среди них — 85 млн адресов электронной почты и 237 млн номеров телефонов. Наибольшее количество утечек зафиксировано в сфере ретейла (248 случаев), услуг (119), госсекторе (56) и образовательных учреждениях (52).

По данным Роскомнадзора, за первые девять месяцев 2024 года было зарегистрировано 110 фактов утечек персональных данных, что меньше, чем за тот же период 2023 года (145 случаев). Однако эта статистика отражает только инциденты, по которым регулятор инициировал расследования. Примечательно, что в январе 2024 года было зафиксировано 19 крупных утечек, из-за которых в открытый доступ попали более 510 млн строк персональных данных.

28 ноября 2024 года в России был принят закон, ужесточающий ответственность за утечки персональных данных, вплоть до уголовной. Штрафы для компаний составляют от 5 до 15 млн рублей за первый инцидент и до 3 % от годового оборота компании за повторные нарушения. Максимальная сумма штрафа достигает 500 млн рублей. В то же время предусмотрены послабления: компании, которые в течение трёх лет инвестировали в информационную безопасность не менее 0,1 % от своей выручки и соблюдали требования регулятора, смогут рассчитывать на снижение штрафов.

Тем не менее бизнес, по мнению экспертов, не готов к ужесточению требований. Вице-президент по информационной безопасности ПАО «ВымпелКом» Алексей Волков заявил, что компании не успеют адаптироваться к нововведениям до 2025 года. Он подчеркнул, что создание системы информационной безопасности требует не только значительных ресурсов, но и долгосрочного изменения организационной культуры. «Безопасность нельзя купить или построить – её можно только взрастить», — отметил Волков.

Количество атак с использованием программ-вымогателей в 2024 году выросло на 44 % по сравнению с предыдущим годом. В 10 % случаев злоумышленники не требовали выкупа, а намеренно наносили ущерб для дестабилизации работы бизнеса. В 50 % инцидентов использовались шифровальщики LockBit 3 Black и Mimic. Средняя сумма выкупа превысила 50 млн рублей, а минимальные требования для малого бизнеса составляли 100 тыс. рублей. Наибольшее количество атак пришлось на строительные, фармацевтические и IT-компании.

Прогосударственные хакерские группировки, число которых выросло до 27 в 2024 году (по сравнению с 14 в 2023 году), всё чаще становятся ключевыми инициаторами кибератак. Они используют методы, характерные для спецслужб, и нацеливаются на государственные учреждения, научные институты, промышленные предприятия и объекты критической инфраструктуры страны. Главными целями таких атак остаются шпионаж и диверсии.

Аналитики предупреждают, что в 2025 году рост числа утечек данных и кибератак продолжится. Угрозы будут усиливаться за счёт развития технологий, включая ИИ, который начнёт использоваться для создания более изощрённых методов хакерских атак, массового фишинга и поиска уязвимостей в информационных системах. Для противодействия этим вызовам потребуется объединение усилий бизнеса, государства и экспертов. Только системный подход позволит предотвратить дальнейшие репутационные и финансовые потери.