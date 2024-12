Евросоюз к 2030 году планирует вывести на низкую и среднюю околоземные орбиты группировку из 290 спутников связи. Эта группировка под названием IRIS² должна обеспечить безопасную связь для правительственных пользователей, частных компаний и европейских граждан, а также предоставить высокоскоростной интернет в труднодоступных местах. Стоимость государственно-частного проекта составит €10,6 млрд.

Многоорбитальная группировка Iris² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite — «Спутниковая инфраструктура для устойчивости, взаимосвязи и безопасности») является третьим крупным инфраструктурным проектом Европы в космосе после навигационной системы Galileo и крупнейшей в мире сети наблюдения за Землёй Copernicus. Она была анонсирована два года назад с двойной целью: предоставить суверенные, безопасные услуги связи государствам-членам ЕС, а также возродить слабеющий космический сектор блока с помощью передового проекта.

Бывший премьер-министр Италии Марио Драги в своём отчёте о конкурентоспособности Европы отметил, что деятельность Starlink, предоставляющей услуги связи в более чем 100 странах, «подрывает европейских операторов связи и производителей». Коммерческие и экспортные продажи в секторе упали почти до уровня 2009 года, и ЕС теперь, по его словам, «отстаёт от США в ракетных двигателях и мегасозвездиях для телекоммуникационных и спутниковых приёмников и приложений, рынок которых намного больше, чем другие сегменты космоса».

Для реализации принятой программы создан консорциум SpaceRISE во главе с европейскими операторами спутниковых сетей SES, Eutelsat и Hispasat, поддерживаемый европейскими субподрядчиками спутниковой связи, такими как Airbus и Deutsche Telekom. Консорциум получил 12-летний концессионный контракт на разработку, развёртывание и эксплуатацию группировки IRIS². Крупнейшим частным инвестором нового консорциума стал французский спутниковый оператор Eutelsat который инвестирует в проект €2 млрд с дальним прицелом на помощь Iris² в финансировании разработки следующего поколения спутников OneWeb.

«Эта передовая группировка защитит наши критически важные инфраструктуры, соединит наши самые отдалённые районы и увеличит стратегическую автономию Европы. Благодаря партнёрству с консорциумом SpaceRISE мы демонстрируем силу государственно-частного сотрудничества для стимулирования инноваций и предоставления ощутимых выгод всем европейцам», — заявила исполнительный вице-президент по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен (Henna Virkkunen).