Сегодня 17 декабря 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Европа договорилась о создании конкурент...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Европа договорилась о создании конкурента Starlink — система IRIS² из 290 спутников за €10,6 млрд заработает к 2030 году

Евросоюз к 2030 году планирует вывести на низкую и среднюю околоземные орбиты группировку из 290 спутников связи. Эта группировка под названием IRIS² должна обеспечить безопасную связь для правительственных пользователей, частных компаний и европейских граждан, а также предоставить высокоскоростной интернет в труднодоступных местах. Стоимость государственно-частного проекта составит €10,6 млрд.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Многоорбитальная группировка Iris² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite — «Спутниковая инфраструктура для устойчивости, взаимосвязи и безопасности») является третьим крупным инфраструктурным проектом Европы в космосе после навигационной системы Galileo и крупнейшей в мире сети наблюдения за Землёй Copernicus. Она была анонсирована два года назад с двойной целью: предоставить суверенные, безопасные услуги связи государствам-членам ЕС, а также возродить слабеющий космический сектор блока с помощью передового проекта.

Бывший премьер-министр Италии Марио Драги в своём отчёте о конкурентоспособности Европы отметил, что деятельность Starlink, предоставляющей услуги связи в более чем 100 странах, «подрывает европейских операторов связи и производителей». Коммерческие и экспортные продажи в секторе упали почти до уровня 2009 года, и ЕС теперь, по его словам, «отстаёт от США в ракетных двигателях и мегасозвездиях для телекоммуникационных и спутниковых приёмников и приложений, рынок которых намного больше, чем другие сегменты космоса».

Для реализации принятой программы создан консорциум SpaceRISE во главе с европейскими операторами спутниковых сетей SES, Eutelsat и Hispasat, поддерживаемый европейскими субподрядчиками спутниковой связи, такими как Airbus и Deutsche Telekom. Консорциум получил 12-летний концессионный контракт на разработку, развёртывание и эксплуатацию группировки IRIS². Крупнейшим частным инвестором нового консорциума стал французский спутниковый оператор Eutelsat который инвестирует в проект €2 млрд с дальним прицелом на помощь Iris² в финансировании разработки следующего поколения спутников OneWeb.

«Эта передовая группировка защитит наши критически важные инфраструктуры, соединит наши самые отдалённые районы и увеличит стратегическую автономию Европы. Благодаря партнёрству с консорциумом SpaceRISE мы демонстрируем силу государственно-частного сотрудничества для стимулирования инноваций и предоставления ощутимых выгод всем европейцам», — заявила исполнительный вице-президент по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен (Henna Virkkunen).

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
В «Роскосмосе» рассказали, когда россияне смогут подключиться к отечественному аналогу Starlink
SpaceX готова массово подключать обычные смартфоны к Starlink — первая группировка спутников Direct to Cell развёрнута
Всё чаще люди принимают спутники SpaceX Starlink за аномальные явления
«Джеймс Уэбб» первым в истории нашёл «зигзаг Эйнштейна» — уникальное искривление пространства-времени
Огромная ракета NASA SLS может больше никогда не взлететь — что это значит для возвращения на Луну и при чём здесь Илон Маск
Марсоход Perseverance прислал открытку с видами на Пик Туркино, где поищет следы древней жизни
Теги: спутниковый интернет, спутниковая связь, евросоюз, starlink
спутниковый интернет, спутниковая связь, евросоюз, starlink
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100 с операционной системой webOS 3
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-51-71QJ: сама универсальность 3
Обзор смартфона TECNO CAMON 30S: компромиссы по делу 3
Antonblast — круши, ломай и веселись. Рецензия 1

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Выглядит великолепно»: фанаты остались в восторге от демонстрации фракции «Подземелья» из Heroes of Might & Magic: Olden Era
Электромобиль BYD за $10 000 обогнал Tesla Model Y и все прочие машины по популярности в Китае
Легендарному процессору Intel 8080 исполнилось 50 лет
Умные очки Ray-Ban Meta получили «живой ИИ», переводчик в реальном времени и Shazam
Начался суд между Arm и Qualcomm: глава Arm признался, что компания не собирается выпускать собственные чипы
Детективная игра Agatha Christie — Death on the Nile позволит по-новому взглянуть на один из самых известных романов Агаты Кристи 11 ч.
«Разочарованным не уйдёт никто»: ведущие разработчики намекнули, что в The Witcher 4 появится «Гвинт» 12 ч.
В комментариях на YouTube появились голосовые сообщения — это должно сблизить блогеров и зрителей 13 ч.
Слухи: 2K отменила неанонсированную Tiny Tina’s Wonderlands 2 14 ч.
Студия ветеранов CD Projekt Red нашла $3 млн на создание онлайн-экшена о феодальной Японии, который переосмыслит боевую систему в играх от первого лица 15 ч.
Нет денег, знаний, данных и людей: в России снизилась готовность компаний к внедрению ИИ 15 ч.
Databricks завершает раунд мегафинансирования на сумму $9,5 млрд 15 ч.
Tesla и Маск потеряют более $100 млрд, если суд не позволит выплатить огромный бонус за работу Маска в 2018 году 16 ч.
Hangar 13 объяснила, почему Mafia: The Old Country не станет конкурентом GTA VI 16 ч.
Кооперативный роглайк-экшен Elden Ring Nightreign можно будет попробовать в феврале, но не всем 20 ч.
Экпресс-тест Wi-Fi 6 роутера Huawei AX2 New: простой, не простоватый 1 мин.
В 2025 году в Европе появится сразу семь ИИ-фабрик EuroHPC 2 ч.
VMware + ИИ: после квартального отчёта акции Broadcom выросли на 24 %, а рыночная стоимость компании впервые превысила $1 трлн 9 ч.
Новая статья: Обзор TECNO SPARK Go 1: бюджетный смартфон с парой сюрпризов 10 ч.
Плата Asus ROG Strix B860-A для грядущих более доступных Arrow Lake-S показалась на видео 12 ч.
TCL выпустила телевизоры T6L QD-Mini LED TV 2025 с квантовыми точками и частотой обновления до 288 Гц по цене от $390 до $850 15 ч.
В Калтехе создали микроботов с ультразвуковым приводом для доставки лекарств в любую точку человеческого тела 15 ч.
Европа договорилась о создании конкурента Starlink — система IRIS² из 290 спутников за €10,6 млрд заработает к 2030 году 16 ч.
Южнокорейская FuriosaAI включается в ИИ-гонку с собственным ускорителем RNGD 18 ч.
Представлен смартфон Vivo Y300, который в 7 раз громче обычного смартфона 20 ч.