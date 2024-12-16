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OpenAI бросила вызов Google: поиск в интернете через ChatGPT открылся для всех пользователей

Компания OpenAI сегодня открыла поиск в интернете через чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT для всех пользователей. Таким образом разработчики бросили прямой вызов Google, которая тотально доминирует на мировом рынке поисковых систем.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Решение с незамысловатым названием ChatGPT Search, то есть «ChatGPT Поиск», будет доступно любому пользователю, вошедшему в свой аккаунт в мобильных приложениях чат-бота или веб-версии сервиса, объявили в OpenAI в понедельник 16 декабря. Ранее поиск в интернете через ChatGPT был доступен только для платных подписчиков. Как отмечает компания, поиск через ChatGPT позволяет «получать быстрые и актуальные ответы со ссылками на соответствующие веб-источники».

Запрос к ChatGPT вводится как обычно и чат-бот сам решит, нужно ли по данному вопросу искать что-либо в интернете. А если пользователь нажмёт кнопку «Поиск», то бот напрямую выполнит поиск в интернете. Также можно попросить чат-бота уточнить условия поиска или подготовить более детальную сводку по результатам.

Отдельно стоит отметить, что ChatGPT Search можно будет назначить поисковой системой по умолчанию для своего веб-браузера. У Google, возможно, появится действительно серьёзный соперник, ведь людям будет куда проще спросить о чём-то у ИИ и увидеть в ответ сводку информации, а не формулировать запрос и искать нужную информацию по разным сайтом из выдачи.

OpenAI также продемонстрировала новую опцию, которая позволит пользователям задавать вопросы чат-боту — например, о том, чем заняться в Цюрихе перед Рождеством — и получать устные ответы.

Расширение фирменной поисковой системы стало частью 12-дневного марафона анонсов от OpenAI. Ранее разработчик представил новую более дорогую подписку ChatGPT Pro за $200 в месяц и открыл для широкой публики инструмент для создания видео с помощью искусственного интеллекта под названием Sora. В ближайшие дни нас ожидает по меньшей мере ещё один анонс от OpenAI, ведь сегодня лишь восьмой день марафона.

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Теги: openai, chatgpt, поиск, поисковые системы, ии
openai, chatgpt, поиск, поисковые системы, ии
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