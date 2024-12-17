Инсайдер: Ubisoft тоже устала от «формулы Far Cry» и переосмыслит геймплей для Far Cry 7

Проверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) поделился подробностями двух неанонсированных игр Far Cry — следующей номерной части (кодовое название Blackbird) и эвакуационного шутера (Maverick).

По словам Хендерсона, Blackbird и Maverick всё ещё в производстве у Ubisoft Montreal, но из-за сложностей в ходе разработки их релиз перенесли с 2025 на 2026 год. С обеими играми Ubisoft нацелена отойти от приевшейся геймерам «формулы Far Cry».

Вдобавок к геймплейному циклу Ubisoft Montreal якобы серьёзно переработала системы передвижения в обеих играх, добавив «тактический спринт», подкаты, прыжки через препятствия и прочие элементы.

В Ubisoft Montreal на Blackbird смотрят с оптимизмом, тогда как Maverick вызывает опасения у сотрудников: проект одобрили в рамках погони за успехом эвакуационных шутеров, однако популярность таких игр оставляет желать лучшего.

Недавний анонс закрытия условно-бесплатного шутера XDefiant и последовавшие за ним увольнения работникам видятся как начало кризиса. Обращение гендиректора Ива Гиймо (Yves Guillemot) уверенность в сотрудников не вселило.

События Maverick развернутся в вымышленном регионе Аляски, где игрокам предстоит бороться за выживание с непростыми природными условиями (искать ресурсы, охотиться, создавать экипировку, прокачивать оружие) и друг с другом.

Blackbird (Far Cry 7) предложит за 24 реальных часа, или трое внутриигровых суток (таймер отражается на наручных часах героя), спасти свою семью от секты, проводящей галлюциногенные эксперименты над животными и детьми.