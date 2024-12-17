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Цена галлия подскочила на 17 % за неделю после ответа Китая на санкции США

Из-за ведения Китаем экспортных ограничений, цены на основные материалы для производства микросхем достигли 13-летнего максимума, пишет ресурс Tom's Hardware. Например, цена галлия, используемого в полупроводниках, солнечных панелях и т.д., выросла с 11 декабря на 17 % до $595 за 1 кг, достигнув самого высокого уровня с 2011 года.

Источник изображения: Slejven Djurakovic/unsplash.com

Источник изображения: Slejven Djurakovic/unsplash.com

Китай является основным мировым поставщиком галлия, на долю которого приходится 94 % производства металла. Соединение арсенид галлия широко используется в производстве полупроводников и других электронных компонентов. Из-за отсутствия легкодоступных заменителей галлия, отрасли, зависящие от его поставок, включая секторы бытовой электроники, аэрокосмической промышленности и зелёной энергетики, столкнулись с необходимостью покрывать растущие издержки из-за увеличения его цены.

Резкий рост цен последовал после введения Китаем ограничений на экспорт критически важных минералов в США, включая галлий, германий и сурьму. Хотя речь не идёт о полном запрете, это создало неопределённость, побуждая производителей накапливать запасы и создавая предпосылки для дальнейшего роста цен.

Как отметил портал Tom's Hardware, введение Китаем контроля над экспортом ряда минералов вызвал опасения дальнейших ограничений на другие стратегические ресурсы, что привело к усилению стремления США, Европы и других регионов снизить зависимость от поставок из Поднебесной. Однако это является сложной задачей.

В частности, это связано с высокой стоимостью добычи и переработки галлия. И к тому же на увеличение производства галлия в Канаде или Европе могут потребоваться годы. В краткосрочной перспективе экспортные ограничения Китая приведут к росту цен, а долгосрочной перспективе могут ускорить инвестиции в альтернативные источники и технологии переработки.

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Теги: экспортные ограничения, китай, торговая война, полупроводники
экспортные ограничения, китай, торговая война, полупроводники
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