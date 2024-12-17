Google DeepMind представила ИИ-генератор видео Veo 2, который создаёт двухминутные ролики в 4K

Подразделение Google DeepMind представило Veo 2 — основанный на искусственном интеллекте генератор видео нового поколения. Он создаёт видеоролики в разрешении 4K (4096 × 2160 пикселей) продолжительностью до двух минут. Таким образом, он в 4 раза превосходит OpenAI Sora по разрешению и в 6 раз — по продолжительности видео.

На данный момент это преимущество, однако, носит лишь теоретический характер: испробовать Veo 2 можно лишь на экспериментальной площадке VideoFX, где разрешение ограничено 720p, а длина видео — 8 секундами. Для сравнения, доступная для пользователей версия генератора OpenAI Sora предлагает 1080p и 20 секунд. Чтобы начать работу с VideoFX, придётся записаться в список ожидания, хотя Google пообещала на этой неделе расширить аудиторию. В перспективе Veo 2 появится на платформе для бизнес-пользователей Vertex AI, но точные сроки в Google не указали.

Veo 2, как и её предшественница, генерирует видео по текстовым подсказкам, которые можно сопровождать изображениями. По сравнению с Veo первого поколения, новая модель лучше «понимает» физику, изображение отличается повышенной чёткостью, усовершенствованы механизмы движения виртуальной камеры. Veo 2 более реалистично моделирует движение (например, изображает наливаемый в кружку кофе) и свойства света (тени и отражения); правдоподобно имитируются разные линзы на виртуальной камере и кинематографические эффекты.

Разработчик также уверяет, что у новой модели с меньшей вероятностью проявляются галлюцинации: дополнительные пальцы или «неожиданные объекты»; при этом, как показала практика, от эффекта «зловещей долины» избавиться не удалось. А на видео с движущимся автомобилем дорога при ближайшем рассмотрении оказывается чрезвычайно гладкой, пешеходы сливаются друг с другом, а некоторые фасады домов имеют вид, который противоречит законам физики.

Новый генератор видео был обучен на большом числе роликов; в DeepMind не уточнили, какие источники для этого использовались, но одним из них, вероятно, является принадлежащая Google платформа YouTube. Чтобы снизить риск возникновения дипфейков, в Veo 2 встроили систему SynthID — невидимую маркировку генерируемых моделью видео.

В DeepMind также сообщили, что улучшили работу генератора статических изображений Imagen 3 — созданные с его помощью картинки стали более яркими, детализированными, а сама модель теперь более точно следует запросам пользователя. В пользовательском интерфейсе ImageFX, где доступен генератор изображений, появились выпадающие списки, которые появляются прямо в поле запроса и помогают добиться более точного результата.