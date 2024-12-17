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TikTok воспользовался последним шансом на выживание в США и обратился в Верховный суд

Администрация платформы коротких видео TikTok предприняла последнюю попытку продолжить работу с США. Она обратилась в Верховный суд с призывом приостановить действие закона, согласно которому китайская ByteDance должна отказаться от сервиса к 19 января — иначе его работа в стране будет запрещена.

Источник изображения: Solen Feyissa / unsplash.com

Источник изображения: Solen Feyissa / unsplash.com

Компании TikTok и ByteDance подали в суд экстренный запрос с ходатайством о вынесении судебного запрета в стремлении остановить грядущую блокировку платформы, которой пользуются около 170 млн американских граждан. Это время необходимо двум компаниям, чтобы обжаловать решение суда низшей инстанции, оставившего закон в силе. Аналогичный запрос подала группа пользователей TikTok в США. Конгресс принял закон в апреле, тогда же его подписал глава государства.

Основанием для его принятия стали опасения минюста, по версии которого, TikTok как китайская компания представляет «угрозу национальной безопасности колоссальных глубины и масштаба»: у неё имеется доступ к огромным объёмам персональных данных американцев — от местоположения до личной переписки на платформе, — а также возможность тайно манипулировать контентом, который американцы просматривают в приложении. 6 декабря Апелляционный суд по округу Колумбия отклонил доводы TikTok о том, что закон нарушает Первую поправку к конституции США, гарантирующую свободу слова.

В соцсети заявили, что американцы, должным образом проинформированные о рисках манипуляций с рекомендательным алгоритмом, имеют право продолжать пользоваться платформой, что гарантирует Первая поправка. Если же решение суда останется в силе, конгресс сможет неограниченно «запрещать гражданам страны выступать, просто указав на риск того, что выступление находится под влиянием иностранной организации». Запрет платформы даже на один месяц грозит TikTok потерей трети американской аудитории; администрация соцсети настаивает, что непосредственная угроза национальной безопасности с её стороны отсутствует; отсрочка запрета позволит Верховному суду дать оценку законности запрета, а администрации Дональда Трампа (Donald Trump) — дать оценку самому закону. Если он вступит в силу, то «за день до инаугурации президента закроется одна из популярнейших платформ — трибун Америки»; блокировка сервиса, которым пользуется половина американцев — «нечто экстраординарное».

Накануне Трамп заявил в интервью, что в его сердце «есть тёплое место для TikTok», и пообещал «рассмотреть» вопрос о блокировке платформы. Он также накануне провёл встречу с гендиректором сервиса Шоу Цзы Чу (Shou Zi Chew), сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник. Если закон вступит в силу, TikTok и другие подконтрольные «недружественным США государствам» сервисы лишатся права представлять в стране определённые услуги — в частности, Apple и Google будет запрещено распространять их приложения. Чтобы избежать этой меры, фактически равнозначной блокировке, владеющая TikTok компания ByteDance должна к установленному сроку продать платформу. Такая же судьба может ожидать другие иностранные приложения; в 2020 году Трамп безуспешно пытался на тех же основаниях добиться блокировки популярного в Китае мессенджера WeChat.

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Теги: tiktok, bytedance, сша, судебные разбирательства
tiktok, bytedance, сша, судебные разбирательства
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