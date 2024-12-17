Даже ветерана разработки Starfield удивило количество загрузок в игре

На релизе космической ролевой игры Starfield только и было разговоров, что о количестве прерывающих геймплей загрузок. Как выяснилось, неприятным сюрпризом они стали не только для геймеров, но и для экс-разработчика проекта.

Бывший ведущий художник Bethesda Game Studios Нейт Пуркипайл (Nate Purkeypile), покинувший компанию в 2021 году, в интервью VideoGamer рассказал, что во время его работы над Starfield такого обилия загрузок, как на релизе, в игре не было.

Пуркипайл оказался удивлён сегментации города Неон, над которым трудился, будучи в Bethesda: «Он мог бы существовать и без этих [загрузок]. Некоторых из них не было, когда я работал над [Неоном], поэтому их количество для меня стало сюрпризом».

По словам Пуркипайла, ограничение стало следствием особенностей движка Creation Engine, который используется в Starfield. В Неоне многочисленные экраны загрузки были добавлены для повышения производительности.

Новая Атлантида проектировалась с учётом возможности перемещения по районам на поезде — вместо видов города игроков ждёт экран загрузки. «Думаю, так было сделано, чтобы вы не сидели всю поездку в поезде», — шутит Пуркипайл.

Несмотря на многочисленные проблемы, Bethesda Game Studios не забросила Starfield. Со времён релиза игра получила ряд обновлений на основе пользовательских отзывов, включавших дополнительный контент и функции.

Starfield вышла в сентябре 2023 года на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и в Game Pass, а в сентябре 2024-го получила сюжетный аддон Shattered Space. Аудитория игры превышает 15 млн человек.